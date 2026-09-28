Gerónimo Rauch celebra hoy en Madrid sus 26 AÑOS EN ESCENA en el Teatro Calderón

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El Teatro Calderón de Madrid acoge esta noche una cita señalada para el teatro musical con el concierto 26 AÑOS EN ESCENA, en el que Gerónimo Rauch celebra más de un cuarto de siglo sobre las tablas. Esta única función en la capital española marca el inicio de una conmemoración que continuará el próximo 10 de diciembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. En una conversación con BroadwayWorld Spain durante el verano, el intérprete argentino compartió el proceso creativo de un espectáculo concebido para recorrer las distintas etapas de su carrera artística ante el público madrileño y argentino.

El concierto, diseñado para sorprender con la participación de invitados especiales, combina los grandes hitos del género con facetas más personales de su repertorio. Durante nuestra charla, Rauch explicó que el concierto reúne las partituras que han definido su trayectoria junto a composiciones inéditas y aquellas canciones que despertaron su vocación en sus inicios en Argentina. La velada integrará también piezas de su faceta solista y de su último trabajo de estudio, Chapter One, además de reinterpretaciones como su singular versión en compás de tango de "Bring Him Home" o el clásico "She".

La cita llega en un momento de notable proyección internacional para el actor y cantante, quien compaginaba la creación de este evento con su labor como Jean Valjean en la gira mundial LES MISÉRABLES - THE ARENA SPECTACULAR, tras su paso por recintos como el Royal Albert Hall de Londres. El intérprete detalló la exigencia de sumarse a dicha producción de Cameron Mackintosh siendo el único miembro no británico del elenco, preservando la impronta interpretativa que lo ha caracterizado en los escenarios europeos y que con esta gira le ha llevado a cantar en el Radio City Music Hall de Nueva York y en el programa de Jimmy Fallon.

El vínculo de Rauch con la cartelera madrileña abarca títulos centrales de las últimas dos décadas, habiendo debutado en el país como Jesús en JESUCRISTO SUPERSTAR y encabezado posteriormente montajes como CHICAGO, LOS MISERABLES, SUNSET BOULEVARD, EL MÉDICO, LA LLAMADA, LOS PUENTES DE MADISON y EL FANTASMA DE LA ÓPERA. Su consolidación en el West End londinense, encarnando tanto a Jean Valjean en LES MISÉRABLES como al Fantasma en THE PHANTOM OF THE OPERA, le otorgó una posición singular dentro del circuito lírico y comercial anglosajón, complementada por su paso por el grupo Mambrú y una sólida trayectoria discográfica avalada por galardones como el Premio Gardel y diversos Premios BroadwayWorld Spain.

La presentación de esta noche en el Calderón sintetiza así la trayectoria de un intérprete que ha logrado alternar la gran escala de los teatros de repertorio con la identidad propia del cantautor.

Gerónimo Rauch</a> celebra su trayectoria con el concierto 26 AÑOS EN ESCENA" width="356">

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