TV: El reparto de EL ALMA AL AIRE nos desvela los secretos del universo de Sanz en el musical

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

En vísperas del gran estreno oficial celebrado el pasado 1 de octubre en la Gran Vía madrileña, BroadwayWorld Spain se coló entre las bambalinas del Teatro Coliseum para charlar cara a cara con los protagonistas de EL ALMA AL AIRE, la ambiciosa producción de Stage Entertainment. Amanda Digón (Ella), Pepe Nufrio (Ale), Lydia Fairén (Sandy) e Inés León (Soledad) nos recibieron en el escenario de Gazulea para compartir sus sensaciones tras semanas de intensos ensayos, la catarsis de afrontar las primeras funciones previas y el vértigo emocionante de ver materializada la imponente escenografía del montaje.

Dar vida a una historia inédita a partir de la discografía de Alejandro Sanz ha supuesto un proceso creativo tan enriquecedor como exigente. El elenco destacó cómo el libreto de Álvaro Tato y la dirección de Jonathan Kent han transformado composiciones emblemáticas en auténticos monólogos dramáticos al servicio de la trama, huyendo de la imitación para encontrar una voz propia. Entre anécdotas de montaje —incluyendo la divertida barrera idiomática con el equipo creativo británico durante los primeros ensayos—, los intérpretes coincidieron en la enorme responsabilidad de ser el reparto original y asentar los cimientos de unos personajes que nacen con ellos sobre las tablas.

El respaldo y la cercanía del propio Alejandro Sanz han marcado un antes y un después en este viaje escénico. Los actores recordaron con especial cariño las visitas del compositor a las previas, destacando su humildad, su mirada de asombro y la calidez con la que felicitó personalmente a toda la compañía tras ver sus temas cobrar una nueva dimensión teatral. Esa complicidad entre el artista y el equipo ha servido de motor para afrontar el reto de cantar ante un auditorio entregado que corea y redescubre cada verso desde la emoción.

Con números de gran impacto visual y momentos de íntima poesía lírica, la compañía consolida ya su andadura en la cartelera madrileña como uno de los grandes acontecimientos teatrales del año en el Teatro Coliseum. Ya puedes disfrutar de la entrevista completa en vídeo en nuestro canal oficial de YouTube, donde el elenco comparte sus temas favoritos, anécdotas entre bambalinas y todas las claves de esta gran superproducción.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 18 Days 15 Hrs 16 Min 14 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Also text me