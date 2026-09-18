TV: Disfruta de los números musicales del pase gráfico de LA FAMILIA ADDAMS

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El clan más excéntrico y querido del teatro musical ya está listo para conquistar la capital. La esperada producción de LA FAMILIA ADDAMS, fruto de la alianza entre LETSGO y beon. Entertainment, desembarca este 23 de septiembre en el Teatro Calderón de Madrid con un montaje de gran formato. Encabezada por Natalia Millán en el papel de la elegante Morticia, Javier Navares encarnando al apasionado Gómez y Cristina Picos como la inquietante Miércoles Addams, la obra celebró un pase gráfico para prensa en el que pudimos ser testigos directos de los primeros grandes instantes del espectáculo sobre las tablas.

La cita arrancó con la impactante obertura y la interpretación de Cuando eres un Addams. Tras esta primera toma de contacto, Sebastián Prada, director asociado del montaje, compartió ante los medios congregados las claves de esta nueva propuesta antes de dar paso al segundo adelanto de la mañana, Una noche normal.

Junto al trío protagonista, la compañía cuenta con el talento de Omar Calicchio como el entrañable Tío Fétido, Amparo Saizar en la piel de la Abuela y Javier Canales dando vida al impasible mayordomo Lurch. Por su parte, los jovencísimos Javier Blázquez, Darío Moncloa y Nacho Aguado se alternan en el papel del travieso Pugsley Addams, mientras que la respetable familia Beineke corre a cargo de Juan Antonio Plazas como el prometido Lucas, Pepa Lucas como Alicia y Javier Enguix como Mal. El elenco se completa con un versátil cuerpo de baile y coro formado por Fernando Báez, Adrián Ardila, Pablo Badillo, Ernesto Pigueiras, Teresa Abarca, Mireia García, Noelia Cano y Sara Ocaña, junto a Diego Carrascosa y Marta Melchiorre como swings.

Con este deslumbrante despliegue escénico y vocal, LA FAMILIA ADDAMS inicia su andadura en la cartelera madrileña como uno de los títulos más prometedores de la temporada. Las entradas ya se encuentran disponibles en los canales oficiales para adentrarse en esta desternillante comedia gótica que demuestra que, cuando se trata de amor y familia, no hay nada más reconfortante que ser un poco diferente.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 43 Days 12 Hrs 35 Min 52 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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