TV: Disfruta de los números musicales del pase gráfico de LA FAMILIA ADDAMS
El Teatro Calderón abre las puertas de la mansión con los primeros temas en directo de la renovada producción de LETSGO y beon. Entertainment.
El clan más excéntrico y querido del teatro musical ya está listo para conquistar la capital. La esperada producción de LA FAMILIA ADDAMS, fruto de la alianza entre LETSGO y beon. Entertainment, desembarca este 23 de septiembre en el Teatro Calderón de Madrid con un montaje de gran formato. Encabezada por Natalia Millán en el papel de la elegante Morticia, Javier Navares encarnando al apasionado Gómez y Cristina Picos como la inquietante Miércoles Addams, la obra celebró un pase gráfico para prensa en el que pudimos ser testigos directos de los primeros grandes instantes del espectáculo sobre las tablas.
La cita arrancó con la impactante obertura y la interpretación de Cuando eres un Addams. Tras esta primera toma de contacto, Sebastián Prada, director asociado del montaje, compartió ante los medios congregados las claves de esta nueva propuesta antes de dar paso al segundo adelanto de la mañana, Una noche normal.
Junto al trío protagonista, la compañía cuenta con el talento de Omar Calicchio como el entrañable Tío Fétido, Amparo Saizar en la piel de la Abuela y Javier Canales dando vida al impasible mayordomo Lurch. Por su parte, los jovencísimos Javier Blázquez, Darío Moncloa y Nacho Aguado se alternan en el papel del travieso Pugsley Addams, mientras que la respetable familia Beineke corre a cargo de Juan Antonio Plazas como el prometido Lucas, Pepa Lucas como Alicia y Javier Enguix como Mal. El elenco se completa con un versátil cuerpo de baile y coro formado por Fernando Báez, Adrián Ardila, Pablo Badillo, Ernesto Pigueiras, Teresa Abarca, Mireia García, Noelia Cano y Sara Ocaña, junto a Diego Carrascosa y Marta Melchiorre como swings.
Con este deslumbrante despliegue escénico y vocal, LA FAMILIA ADDAMS inicia su andadura en la cartelera madrileña como uno de los títulos más prometedores de la temporada. Las entradas ya se encuentran disponibles en los canales oficiales para adentrarse en esta desternillante comedia gótica que demuestra que, cuando se trata de amor y familia, no hay nada más reconfortante que ser un poco diferente.
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