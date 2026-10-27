Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
TV: Así es el preshow inmersivo de THE ISLAND OF NEVERLAND en Madrid
Una experiencia inmersiva sin pantallas que sumerge al espectador en la historia de Tempesta, Peter Pan y el Capitán Garfio antes de acceder a la gran Arena 360°
El viaje hacia Nunca Jamás comienza mucho antes de que el público tome asiento en la platea. En THE ISLAND OF NEVERLAND, la ambiciosa superproducción de LETSGO y Balich Wonder Studio instalada en Espacio Delicias, la experiencia teatral se expande a través de un preshow inmersivo de más de 7.000 metros cuadrados concebido para borrar las fronteras entre el espectador y la ficción desde el primer minuto.
Nada más cruzar la icónica ventana del dormitorio de Wendy, los asistentes se adentran en un entorno completamente artesanal, tangible y libre de pantallas digitales. Entre senderos iluminados con neones y escenografías a escala real, el público puede recorrer el bosque de las hadas, contemplar a sirenas en suspensión aérea o marcarse con los tatuajes tribales de la isla, al tiempo que debe tomar una decisión clave: elegir bando entre los Piratas, los Niños Perdidos o la Tribu.
La trama propone una reinterpretación de la historia clásica de Nunca Jamás, centrándose esta vez en Tempesta, la hija del Capitán Garfio. Educada con mano de hierro bajo la férrea disciplina de la tripulación pirata, la joven se ve sacudida por un dilema crucial cuando entra en contacto con el universo salvaje de los Niños Perdidos y Peter Pan. La historia se convierte así en un viaje iniciático sobre las expectativas familiares, la rebeldía, la curiosidad y la búsqueda de la propia identidad, donde elegir quién quieres ser pesa más que cualquier mandato heredado.
El espectáculo cobra vida gracias a un elenco internacional especializado en teatro físico, danza y disciplinas de circo contemporáneo. El trío protagonista está encabezado por la acróbata sueca Anna Saskia Stickler (Tempesta), el artista francés Gabriel Lemière (Peter Pan) y el actor Edu Ferrés dando vida al emblemático Capitán Garfio, arropados por un equipo acrobático multicultural que despliega técnicas de mástil chino, correas aéreas, aro y trampwall sobre el escenario.
Todo este prólogo físico prepara los sentidos para adentrarse en la gran Arena circular de 360 grados, donde la dramaturgia firmada por Simone Ferrari y Lulu Helbaek culmina en un gran despliegue visual y acrobático. THE ISLAND OF NEVERLAND continúa sus funciones en Espacio Delicias.
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