TV: Así es el preshow inmersivo de THE ISLAND OF NEVERLAND en Madrid

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El viaje hacia Nunca Jamás comienza mucho antes de que el público tome asiento en la platea. En THE ISLAND OF NEVERLAND, la ambiciosa superproducción de LETSGO y Balich Wonder Studio instalada en Espacio Delicias, la experiencia teatral se expande a través de un preshow inmersivo de más de 7.000 metros cuadrados concebido para borrar las fronteras entre el espectador y la ficción desde el primer minuto.

Nada más cruzar la icónica ventana del dormitorio de Wendy, los asistentes se adentran en un entorno completamente artesanal, tangible y libre de pantallas digitales. Entre senderos iluminados con neones y escenografías a escala real, el público puede recorrer el bosque de las hadas, contemplar a sirenas en suspensión aérea o marcarse con los tatuajes tribales de la isla, al tiempo que debe tomar una decisión clave: elegir bando entre los Piratas, los Niños Perdidos o la Tribu.

La trama propone una reinterpretación de la historia clásica de Nunca Jamás, centrándose esta vez en Tempesta, la hija del Capitán Garfio. Educada con mano de hierro bajo la férrea disciplina de la tripulación pirata, la joven se ve sacudida por un dilema crucial cuando entra en contacto con el universo salvaje de los Niños Perdidos y Peter Pan. La historia se convierte así en un viaje iniciático sobre las expectativas familiares, la rebeldía, la curiosidad y la búsqueda de la propia identidad, donde elegir quién quieres ser pesa más que cualquier mandato heredado.

El espectáculo cobra vida gracias a un elenco internacional especializado en teatro físico, danza y disciplinas de circo contemporáneo. El trío protagonista está encabezado por la acróbata sueca Anna Saskia Stickler (Tempesta), el artista francés Gabriel Lemière (Peter Pan) y el actor Edu Ferrés dando vida al emblemático Capitán Garfio, arropados por un equipo acrobático multicultural que despliega técnicas de mástil chino, correas aéreas, aro y trampwall sobre el escenario.

Todo este prólogo físico prepara los sentidos para adentrarse en la gran Arena circular de 360 grados, donde la dramaturgia firmada por Simone Ferrari y Lulu Helbaek culmina en un gran despliegue visual y acrobático. THE ISLAND OF NEVERLAND continúa sus funciones en Espacio Delicias.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 4 Days 13 Hrs 53 Min 37 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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