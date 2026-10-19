TV: Hablamos con Laia Prats y José Pastor: Así se vive desde dentro la nueva temporada de CABARET
Los protagonistas de CABARET repasan desde el Espacio Delicias la gira, el reto de interpretar a Sally y Cliff, y la incorporación de Mario Vaquerizo en el Kit Kat Klub
El Espacio Delicias de Madrid se impregna de la atmósfera decadente, canallesca y fascinante del Berlín de los años 30 con el regreso de CABARET, una de las propuestas más inmersivas de la cartelera musical. Tras triunfar en su anterior etapa y recorrer diversos escenarios de la geografía española durante su gira, la producción ha abierto de nuevo sus puertas con un elenco renovado. En medio de este arranque tan esperado, hemos tenido la oportunidad de charlar en profundidad con sus dos protagonistas, Laia Prats y José Pastor, para conocer de primera mano cómo están viviendo esta vibrante andadura en la capital.
Durante la entrevista, Laia Prats nos confesó los retos y la ilusión que supone encarnar a un personaje tan icónico como Sally Bowles, un verdadero dream role con el que ha buceado en el caos, la libertad y el desorden característicos del personaje. La actriz destacó cómo, tras pasar por plazas como Valencia y Bilbao, el personaje ha madurado enormemente gracias al rodaje diario y a la complicidad con el resto de compañeros sobre las tablas. Por su parte, José Pastor compartió la profunda emoción de ponerse en la piel de Cliff Bradshaw, un papel muy especial para él ya que fue precisamente la primera escena que interpretó durante sus años de formación en el teatro musical.
Uno de los grandes alicientes de esta segunda temporada es, sin duda, la incorporación de Mario Vaquerizo como el nuevo Maestro de Ceremonias (Emcee), un fichaje que ha revolucionado al público. Tanto Prats como Pastor se deshicieron en elogios hacia su compañero, destacando su enorme generosidad, su humildad y las ganas constantes de aprender y sumar en los ensayos. Según nos relataron, la química entre todo el elenco se traduce en una función completamente viva, donde cada noche en el Kit Kat Klub se convierte en una experiencia irrepetible y sin filtros para el espectador.
Más allá de los números musicales y el despliegue técnico, la obra mantiene intacto su contundente mensaje político y social, invitando a la reflexión desde la cercanía de un espacio que desdibuja por completo la barrera entre el escenario y la platea. Las entrevistas completas con Laia Prats y José Pastor ya se encuentran disponibles en el canal oficial de YouTube de BroadwayWorld Spain, donde los protagonistas desgranan todos los secretos de este gran fenómeno escénico.
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