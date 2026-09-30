Raphael, arropado por su familia y la profesión en la premiere de AQUEL en Madrid

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La ciudad de Madrid acogió anoche la premiere oficial de AQUEL, la serie biográfica de Netflix sobre la vida y trayectoria de Raphael. El emblemático intérprete de Linares asistió a la cita arropado por toda su familia y rodeado de compañeros de profesión para celebrar el inminente desembarco global de la ficción, estructurada en ocho episodios que recorrerán más de seis décadas de carrera artística desde su estreno simultáneo en España y Latinoamérica el próximo 9 de octubre.

El punto culminante de la velada fue una celebración concebida a modo de guateque y conducida por el actor y humorista Carlos Areces, que transformó la presentación en una experiencia musical en directo. Sobre el escenario se sucedieron diversas actuaciones protagonizadas por artistas de distintas generaciones, entre ellos Asier Etxeandia, Juanjo Bona, Alejandro Palomo, Israel Fernández, Paula Cendejas y La Bien Querida. La noche propició además el reencuentro sobre las tablas de Jan Buxaderas y el propio integrante del elenco de la serie Alejandro Mesa, quienes volvieron a compartir escena tras protagonizar juntos THE BOOK OF MORMON, sumándose a las versiones de clásicos como "Te voy a contar mi vida" o la célebre "Yo soy aquel".

En el apartado interpretativo de la serie, el proyecto aborda las diferentes etapas vitales del cantante a través del trabajo de dos protagonistas: Javier Morgade, visto en producciones como DISCO, IBIZA, LOCOMÍA o ALMA, encargado de encarnar los inicios de juventud y el salto a la fama del vocalista, y Carlos Santos, intérprete en títulos como 1992 o EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS, quien asume el papel durante los años de madurez escénica y plenitud sobre las tablas.

El reparto principal reúne a figuras reconocidas como Francesco Carril, participante en LOS AÑOS NUEVOS y LA VIRGEN DE AGOSTO, Natalia Varela, presente en ELLA ES TU PADRE o NO TE PUEDES ESCONDER, Pepa Aniorte, destacada en SUEÑOS DE LIBERTAD y LA CAZA. GUADIANA, y Manolo Caro, actor de ENTREVÍAS, configurando un amplio cuadro actoral que da vida a los momentos clave de una biografía avalada por hitos históricos como sus 326 discos de oro, 49 de platino y el exclusivo Disco de Uranio.

La producción corre a cargo de Dlo Producciones, responsable de proyectos como EL JARDINERO o NI UNA MÁS, en asociación con Caracol Televisión. Para recrear la magnitud internacional de la trayectoria de Raphael, el rodaje ha abarcado localizaciones que viajan desde Madrid hasta Las Vegas, pasando por Moscú, París y Acapulco, completando así el marco visual de una de las apuestas audiovisuales más destacadas del otoño televisivo.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 31 Days 14 Hrs 28 Min 18 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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