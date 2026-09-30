Primer teaser: DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA muestra su particular universo

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DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA presenta su primer teaser antes de comenzar sus funciones en Madrid, permitiéndonos descubrir por primera vez en movimiento el universo, los personajes y el particular tono de esta historia de vampiros. Inspirada en la novela de Bram Stoker, la obra transforma el clásico gótico en una comedia en la que cinco intérpretes dan vida a más de quince personajes. La propuesta combina humor absurdo, juegos de palabras, cambios de roles y una puesta en escena marcada por la comedia física y el juego teatral.

La historia comienza cuando el personaje Jonathan Harker viaja hasta las montañas de Transilvania para cerrar una venta inmobiliaria. Allí conoce al Conde Drácula, un cliente muy particular y lo que comienza como una sencilla negociación termina convirtiéndose en una disparatada aventura. Con la llegada de Drácula a Inglaterra, el caos continúa alrededor de Lucy, prometida de Harker y de la doctora Jean Van Helsing, quien se enfrentará al vampiro en una historia llena de humor y situaciones absurdas.

La obra original, estrenada como DRACULA: A COMEDY OF TERRORS, fue escrita por Gordon Greenberg y Steve Rosen y producida originalmente en Nueva York. Tras su paso por Off-Broadway en el 2023, la propuesta ha emprendido su recorrido internacional con nuevas producciones, llegando primero a Londres en 2025. Asimismo, la versión española está cada vez más cerca para trasladar a Madrid una comedia que juega con el imaginario clásico de Drácula.

Sara Pérez está al frente de la dirección y adaptación al español junto a Javier Ruescas. Apuestan por el juego entre los intérpretes y los efectos sonoros en directo para transmitir el espíritu de las antiguas películas de terror y de las comedias absurdas. El reparto está conformado por Alexandre Ars, José Cobertera, Paula García Lara, Mercedes Salvadores y Víctor Nacarino, encargados de interpretar a los más de quince personajes que aparecen a lo largo de la función.

DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA comenzará sus funciones el 24 de octubre de 2026 en el Teatro Rooftop Lírico del Calderón, en Madrid, y celebrará su estreno oficial el 30 de octubre. El espectáculo tiene una duración de 90 minutos, sin intermedio, y está recomendado para mayores de 14 años.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 31 Days 17 Hrs 12 Min 46 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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