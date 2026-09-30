Primer teaser: DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA muestra su particular universo
La adaptación española de la comedia de Gordon Greenberg y Steve Rosen presenta por primera vez a sus personajes antes de llegar a Madrid
DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA presenta su primer teaser antes de comenzar sus funciones en Madrid, permitiéndonos descubrir por primera vez en movimiento el universo, los personajes y el particular tono de esta historia de vampiros. Inspirada en la novela de Bram Stoker, la obra transforma el clásico gótico en una comedia en la que cinco intérpretes dan vida a más de quince personajes. La propuesta combina humor absurdo, juegos de palabras, cambios de roles y una puesta en escena marcada por la comedia física y el juego teatral.
La historia comienza cuando el personaje Jonathan Harker viaja hasta las montañas de Transilvania para cerrar una venta inmobiliaria. Allí conoce al Conde Drácula, un cliente muy particular y lo que comienza como una sencilla negociación termina convirtiéndose en una disparatada aventura. Con la llegada de Drácula a Inglaterra, el caos continúa alrededor de Lucy, prometida de Harker y de la doctora Jean Van Helsing, quien se enfrentará al vampiro en una historia llena de humor y situaciones absurdas.
La obra original, estrenada como DRACULA: A COMEDY OF TERRORS, fue escrita por Gordon Greenberg y Steve Rosen y producida originalmente en Nueva York. Tras su paso por Off-Broadway en el 2023, la propuesta ha emprendido su recorrido internacional con nuevas producciones, llegando primero a Londres en 2025. Asimismo, la versión española está cada vez más cerca para trasladar a Madrid una comedia que juega con el imaginario clásico de Drácula.
Sara Pérez está al frente de la dirección y adaptación al español junto a Javier Ruescas. Apuestan por el juego entre los intérpretes y los efectos sonoros en directo para transmitir el espíritu de las antiguas películas de terror y de las comedias absurdas. El reparto está conformado por Alexandre Ars, José Cobertera, Paula García Lara, Mercedes Salvadores y Víctor Nacarino, encargados de interpretar a los más de quince personajes que aparecen a lo largo de la función.
DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA comenzará sus funciones el 24 de octubre de 2026 en el Teatro Rooftop Lírico del Calderón, en Madrid, y celebrará su estreno oficial el 30 de octubre. El espectáculo tiene una duración de 90 minutos, sin intermedio, y está recomendado para mayores de 14 años.
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