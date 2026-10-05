PUEDES CONTAR CONMIGO: Las canciones de La Oreja de Van Gogh saltan a la gran pantalla
Fernando González Molina dirige esta nueva comedia romántica musical impulsada por los grandes éxitos de la banda donostiarra.
La industria cinematográfica y musical española acaba de desvelar uno de los proyectos más sorprendentes de la temporada. Tal y como confirman las primeras imágenes de trabajo, el desarrollo de PUEDES CONTAR CONMIGO llevará las icónicas canciones de La Oreja de Van Gogh a la gran pantalla en forma de comedia romántica musical. Lejos de ser un largometraje biográfico, este nuevo proyecto utilizará el querido repertorio de la banda donostiarra para inspirar una ambiciosa historia de ficción. La intención es emplear la música como motor narrativo absoluto, aspirando a convertirse en un evento cinematográfico de alcance global.
Fernando González Molina asume la creación y dirección de la cinta, con el firme objetivo de actualizar el género romántico a los códigos del cine actual. El reconocido cineasta, responsable de exitosas producciones audiovisuales en España como LOS SERRANO, ÁGUILA ROJA, TRES METROS SOBRE EL CIELO y PALMERAS EN LA NIEVE, afronta el gran reto de trasladar estas populares melodías a una historia inédita. El guion del largometraje, que actualmente se encuentra en una fase muy avanzada de escritura y desarrollo, está firmado conjuntamente por el propio director y por el guionista Miguel López Martínez.
La ambiciosa producción de la película reúne a Beltrán Gortázar, Domingo Corral y Gonzalo Salazar-Simpson, reconocidos profesionales del sector que han estado detrás de títulos de enorme éxito comercial como EL AUTOR, OCHO APELLIDOS VASCOS, LA PESTE y LA MESÍAS. Para garantizar que la esencia de las composiciones se mantenga completamente fiel a su espíritu original, los propios integrantes de La Oreja de Van Gogh participan de forma muy activa en la producción ejecutiva del proyecto. Esta implicación directa busca asegurar que la obra audiovisual capture a la perfección la identidad narrativa que ha definido a la agrupación durante tantas décadas de carrera musical.
El título elegido para el filme, PUEDES CONTAR CONMIGO, rinde un claro homenaje a uno de los grandes himnos de la música en español, lanzado originalmente en el aclamado álbum Lo Que Te Conté Mientras Te Hacías La Dormida. En un año verdaderamente histórico marcado por el regreso a los escenarios de la banda junto a su vocalista original, Amaia Montero, este gran salto al séptimo arte representa una celebración de su vínculo con el público. De este modo, la industria audiovisual afianza su apuesta por la música nacional como hilo conductor, preparando el terreno para el estreno de una experiencia diseñada para emocionar a múltiples generaciones de seguidores.
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