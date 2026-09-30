PHOTOS: Primer vistazo de EL ALMA AL AIRE en el Tetro Coliseum en Madrid
El esperado nuevo musical con los grandes éxitos de Alejandro Sanz ha celebrado hoy su presentación oficial
La gran expectación en torno a la llegada de EL ALMA AL AIRE a la Gran Vía madrileña se ha materializado hoy con la celebración del pase gráfico oficial. Este nuevo musical, producido por Stage Entertainment, marcando su primera producción original en España tras más de 25 años trayendo grandes títulos internacionales, calienta motores de cara a su estreno mundial el próximo 1 de octubre de 2026 en el Ocaso Coliseum.
Las primeras imágenes del evento muestran la cuidada puesta en escena de este montaje que transforma el cancionero de Alejandro Sanz en una experiencia teatral única. La historia, escrita por Álvaro Tato bajo la dirección de Jonathan Kent, transporta a los espectadores a un pintoresco pueblo pesquero donde personajes de distintas generaciones toman decisiones vitales que definirán su porvenir.
Sobre el escenario, el talento desbordante del elenco principal está formado por Pepe Null como Ale, Amanda Digón como Ella, Natan Cut como Bruno, Lydia Fairén como Sandy, Antonio MM como Pescador, Inma "La Carbonera" como Levante, Miriam Madrid como Alma, Inés León como Soledad y Hugo Ruiz como Jamie. Este equipo artístico de primer nivel se completa con la coreografía de Lynne Page, la supervisión musical de Nick Skilbeck, el diseño de escenografía de Tom Pye, el diseño de sonido de Nevin Steinberg y la iluminación a cargo de Hugh Vantone.
No te pierdas la ninguna imagen del pase gráfico de hoy para descubrir uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.
Amanda Digón
Elenco y músicos de EL ALMA AL AIRE
Pepe Nufrio, Amanda Digón
Pepe Nufrio, Inma "La Carbonera"
Pepe Nufrio, Amanda Digón
Amanda Digón, Pepe Nufrio
Amanda Digón, Pepe Nufrio
Elenco de EL ALMA AL AIRE
Elenco de EL ALMA AL AIRE
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
|
Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
|
Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)