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PHOTOS: Primer vistazo de EL ALMA AL AIRE en el Tetro Coliseum en Madrid

El esperado nuevo musical con los grandes éxitos de Alejandro Sanz ha celebrado hoy su presentación oficial

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PHOTOS: Primer vistazo de EL ALMA AL AIRE en el Tetro Coliseum en Madrid — photo 1 of 10

 La gran expectación en torno a la llegada de EL ALMA AL AIRE a la Gran Vía madrileña se ha materializado hoy con la celebración del pase gráfico oficial. Este nuevo musical, producido por Stage Entertainment, marcando su primera producción original en España tras más de 25 años trayendo grandes títulos internacionales, calienta motores de cara a su estreno mundial el próximo 1 de octubre de 2026 en el Ocaso Coliseum.  

Las primeras imágenes del evento muestran la cuidada puesta en escena de este montaje que transforma el cancionero de Alejandro Sanz en una experiencia teatral única. La historia, escrita por Álvaro Tato bajo la dirección de Jonathan Kent, transporta a los espectadores a un pintoresco pueblo pesquero donde personajes de distintas generaciones toman decisiones vitales que definirán su porvenir.

Sobre el escenario, el talento desbordante del elenco principal está formado por Pepe Null como Ale, Amanda Digón como Ella, Natan Cut como Bruno, Lydia Fairén como Sandy, Antonio MM como Pescador, Inma "La Carbonera" como Levante, Miriam Madrid como Alma, Inés León como Soledad y Hugo Ruiz como Jamie. Este equipo artístico de primer nivel se completa con la coreografía de Lynne Page, la supervisión musical de Nick Skilbeck, el diseño de escenografía de Tom Pye, el diseño de sonido de Nevin Steinberg y la iluminación a cargo de Hugh Vantone.

No te pierdas la ninguna imagen del pase gráfico de hoy para descubrir uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

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Amanda Digón

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Elenco y músicos de EL ALMA AL AIRE

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Pepe Nufrio, Amanda Digón

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Pepe Nufrio, Inma "La Carbonera"

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Pepe Nufrio, Amanda Digón

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Amanda Digón, Pepe Nufrio

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Amanda Digón, Pepe Nufrio

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Elenco de EL ALMA AL AIRE

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Elenco de EL ALMA AL AIRE



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