PHOTOS: Primer vistazo de EL ALMA AL AIRE en el Tetro Coliseum en Madrid

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La gran expectación en torno a la llegada de EL ALMA AL AIRE a la Gran Vía madrileña se ha materializado hoy con la celebración del pase gráfico oficial. Este nuevo musical, producido por Stage Entertainment, marcando su primera producción original en España tras más de 25 años trayendo grandes títulos internacionales, calienta motores de cara a su estreno mundial el próximo 1 de octubre de 2026 en el Ocaso Coliseum.

Las primeras imágenes del evento muestran la cuidada puesta en escena de este montaje que transforma el cancionero de Alejandro Sanz en una experiencia teatral única. La historia, escrita por Álvaro Tato bajo la dirección de Jonathan Kent, transporta a los espectadores a un pintoresco pueblo pesquero donde personajes de distintas generaciones toman decisiones vitales que definirán su porvenir.

Sobre el escenario, el talento desbordante del elenco principal está formado por Pepe Null como Ale, Amanda Digón como Ella, Natan Cut como Bruno, Lydia Fairén como Sandy, Antonio MM como Pescador, Inma "La Carbonera" como Levante, Miriam Madrid como Alma, Inés León como Soledad y Hugo Ruiz como Jamie. Este equipo artístico de primer nivel se completa con la coreografía de Lynne Page, la supervisión musical de Nick Skilbeck, el diseño de escenografía de Tom Pye, el diseño de sonido de Nevin Steinberg y la iluminación a cargo de Hugh Vantone.

No te pierdas la ninguna imagen del pase gráfico de hoy para descubrir uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.



Amanda Digón

Elenco y músicos de EL ALMA AL AIRE

Pepe Nufrio, Amanda Digón

Pepe Nufrio, Inma "La Carbonera"

Pepe Nufrio, Amanda Digón

Amanda Digón, Pepe Nufrio

Amanda Digón, Pepe Nufrio

Elenco de EL ALMA AL AIRE

Elenco de EL ALMA AL AIRE

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 31 Days 18 Hrs 40 Min 36 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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