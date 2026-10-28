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PHOTOS: Las mejores imágenes del photocall de los PTM

El Teatro Capitol de Madrid reunió a los grandes nombres de la escena musical en una colorida alfombra roja previa a la gran ceremonia

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La previa de la 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical dejó estampas inolvidables de complicidad y reencuentros en la alfombra roja desplegada en la entrada del Teatro Capitol de Madrid. Artistas y profesionales del sector acudieron a una cita clave para el calendario cultural.

Por el photocall desfilaron numerosos rostros conocidos del panorama artístico y televisivo, como Pablo Puyol, Luis Larrodera o Daniel Diges, entre muchos otros que quisieron arropar a los nominados de esta conmemorativa mayoría de edad de los galardones. Las risas y las muestras de afecto entre compañeros dominaron los instantes previos a que el público y los invitados tomaran sus asientos en el patio de butacas.

En las imágenes capturadas durante la llegada de los invitados se respira la ilusión por una 18.ª edición especialmente simbólica, marcada por el reconocimiento al talento español y el tributo a una generación de intérpretes que ha crecido sobre las tablas.

A continuación, podrás ver las imágenes de alguna de las compañías y rostros conocidos que no quisieron perderse la gala de los PTM.

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Magüi Mira

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Jesús F. Cimarro

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Pepa Lucas

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Luis Larrodera

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Samantha Ballentines

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Sonia Dorado

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Adrián Salzedo

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Inma Cuevas

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Paco Arrojo

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Juan María Villagrán, Carmen Prados

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Laia Prats, Ferrán Fabá

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Loa Miller

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Talía del Val

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Nico Sans

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Javier Navares, Mariola Peña

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Patricia Clark

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Pepe Nufrio, Amanda Digon

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Sergio Aguado, Udara Zubillaga

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Albert Bolea

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Daniel Diges Ca

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Paula Arguelles

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José Luis Sixto

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Carmen Conesa

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Xavier Torras

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Ana Tamariz, Geraldine Larrosa

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Carla Pulpón

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Begoña Álvarez

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Luís Maesso

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Alba Cuartero

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Antonio Belart

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Compañía EL HILO INVISIBLE

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Compañía LOS MISERABLES

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Compañía EL POLLO PEPE

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Cristina Llorente

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Cristina Picos

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Guillermo Pareja, Cristina Picos

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Iker Carrera, Joan Miquel Pérez

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Lucía Fontanilla

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Compañía de WICKED

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Compañía RENT, 30 ANIVERSARIO

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Compañía de CABARET, EL MUSICAL

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Compañía GRINDR, EL MUSICAL

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Javier Manente

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Malia Conde

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Elsa Ruiz Monleón

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Quique Niza, Alexia Pascual

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Alexia Pascual

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Quique Niza

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Participantes de la gala en números musicales

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Participantes de la gala en números musicales

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Participantes de la gala en números musicales

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Xavi Melero

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David Pizarro, Rober de Arte

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Pedro María Corral, Raúl Ibai Núñez, Esther Platero y acompañante

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Raúl Ibai Núñez, Ángela Carrasco, Alexis Mendiola

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Pablo Puyol

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Beatriz Mur, Pablo Puyol



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