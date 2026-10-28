Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
PHOTOS: Las mejores imágenes del photocall de los PTM
El Teatro Capitol de Madrid reunió a los grandes nombres de la escena musical en una colorida alfombra roja previa a la gran ceremonia
La previa de la 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical dejó estampas inolvidables de complicidad y reencuentros en la alfombra roja desplegada en la entrada del Teatro Capitol de Madrid. Artistas y profesionales del sector acudieron a una cita clave para el calendario cultural.
Por el photocall desfilaron numerosos rostros conocidos del panorama artístico y televisivo, como Pablo Puyol, Luis Larrodera o Daniel Diges, entre muchos otros que quisieron arropar a los nominados de esta conmemorativa mayoría de edad de los galardones. Las risas y las muestras de afecto entre compañeros dominaron los instantes previos a que el público y los invitados tomaran sus asientos en el patio de butacas.
En las imágenes capturadas durante la llegada de los invitados se respira la ilusión por una 18.ª edición especialmente simbólica, marcada por el reconocimiento al talento español y el tributo a una generación de intérpretes que ha crecido sobre las tablas.
A continuación, podrás ver las imágenes de alguna de las compañías y rostros conocidos que no quisieron perderse la gala de los PTM.
Magüi Mira
Jesús F. Cimarro
Samantha Ballentines
Adrián Salzedo
Juan María Villagrán, Carmen Prados
Laia Prats, Ferrán Fabá
Loa Miller
Talía del Val
Nico Sans
Sergio Aguado, Udara Zubillaga
Albert Bolea
Daniel Diges Ca
Paula Arguelles
Ana Tamariz, Geraldine Larrosa
Carla Pulpón
Begoña Álvarez
Luís Maesso
Alba Cuartero
Antonio Belart
Compañía EL HILO INVISIBLE
Compañía LOS MISERABLES
Compañía EL POLLO PEPE
Cristina Picos
Guillermo Pareja, Cristina Picos
Iker Carrera, Joan Miquel Pérez
Lucía Fontanilla
Compañía de WICKED
Compañía RENT, 30 ANIVERSARIO
Compañía de CABARET, EL MUSICAL
Compañía GRINDR, EL MUSICAL
Malia Conde
Elsa Ruiz Monleón
Quique Niza, Alexia Pascual
Alexia Pascual
Quique Niza
Participantes de la gala en números musicales
Participantes de la gala en números musicales
Participantes de la gala en números musicales
David Pizarro, Rober de Arte
Pedro María Corral, Raúl Ibai Núñez, Esther Platero y acompañante
Raúl Ibai Núñez, Ángela Carrasco, Alexis Mendiola
Beatriz Mur, Pablo Puyol
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