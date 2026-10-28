PHOTOS: Las mejores imágenes del photocall de los PTM

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La previa de la 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical dejó estampas inolvidables de complicidad y reencuentros en la alfombra roja desplegada en la entrada del Teatro Capitol de Madrid. Artistas y profesionales del sector acudieron a una cita clave para el calendario cultural.

Por el photocall desfilaron numerosos rostros conocidos del panorama artístico y televisivo, como Pablo Puyol, Luis Larrodera o Daniel Diges, entre muchos otros que quisieron arropar a los nominados de esta conmemorativa mayoría de edad de los galardones. Las risas y las muestras de afecto entre compañeros dominaron los instantes previos a que el público y los invitados tomaran sus asientos en el patio de butacas.

En las imágenes capturadas durante la llegada de los invitados se respira la ilusión por una 18.ª edición especialmente simbólica, marcada por el reconocimiento al talento español y el tributo a una generación de intérpretes que ha crecido sobre las tablas.

A continuación, podrás ver las imágenes de alguna de las compañías y rostros conocidos que no quisieron perderse la gala de los PTM.

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