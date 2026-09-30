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PHOTOS: Descubre la magia inmersiva y acrobática de THE ISLAND OF NEVERLAND

La gran aventura fantástica creada por LETSGO y Balich Wonder Studio calienta motores para su estreno el 1 de octubre

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La expectación era máxima y hoy por fin se ha hecho realidad. THE ISLAND OF NEVERLAND ha celebrado su presentación oficial, permitiendo vislumbrar este ambicioso proyecto que redefine las fronteras del entretenimiento en vivo justo un día antes de su esperado estreno. Fruto de la unión la productora española LETSGO y la italiana Balich Wonder Studio (responsable de grandes ceremonias olímpicas y espectáculos globales), la experiencia propone un universo 360º donde la aventura comienza mucho antes de que se levante el telón.

El espectáculo combina una experiencia inmersiva previa, donde los espectadores eligen bando entre la Tribu o los Piratas y recorren un mundo a tamaño real, con un gran show contemporáneo de teatro y acrobacia de primer nivel.

Sobre el escenario, el talento de su elenco internacional desborda energía y riesgo físico. El reparto está encabezado por Eduardo Ferrés como el Capitán Garfio, Anna Saskia como Tempesta, Gabriel Lemière como Peter Pan, Inés Castrillo como Tigrilla y Cristina Cigüela como Campanilla, acompañados por un talentoso ensemble de artistas de circo y acrobacia como Dillon Vance, Anthony Brew y Julian Callarí.

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Simone Ferrari, Iñaki Fernández

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Elenco de NEVERLAND

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Elenco de NEVERLAND

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Elenco de NEVERLAND

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Sébastien Van De Walle

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Eduardo Ferrés

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Elenco de NEVERLAND

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Eduardo Ferrés

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Gwenaëlle Medjeumen

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Eduardo Ferrés, Dillon Vance, Gabriel Lemière

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Eduardo Ferrés, Anna Saskia, Gabriel Lemière

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Eduardo Ferrés

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Anna Saskia

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Gabriel Lemière

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Lulu Helbaek

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