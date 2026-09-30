PHOTOS: Descubre la magia inmersiva y acrobática de THE ISLAND OF NEVERLAND
La gran aventura fantástica creada por LETSGO y Balich Wonder Studio calienta motores para su estreno el 1 de octubre
La expectación era máxima y hoy por fin se ha hecho realidad. THE ISLAND OF NEVERLAND ha celebrado su presentación oficial, permitiendo vislumbrar este ambicioso proyecto que redefine las fronteras del entretenimiento en vivo justo un día antes de su esperado estreno. Fruto de la unión la productora española LETSGO y la italiana Balich Wonder Studio (responsable de grandes ceremonias olímpicas y espectáculos globales), la experiencia propone un universo 360º donde la aventura comienza mucho antes de que se levante el telón.
El espectáculo combina una experiencia inmersiva previa, donde los espectadores eligen bando entre la Tribu o los Piratas y recorren un mundo a tamaño real, con un gran show contemporáneo de teatro y acrobacia de primer nivel.
Sobre el escenario, el talento de su elenco internacional desborda energía y riesgo físico. El reparto está encabezado por Eduardo Ferrés como el Capitán Garfio, Anna Saskia como Tempesta, Gabriel Lemière como Peter Pan, Inés Castrillo como Tigrilla y Cristina Cigüela como Campanilla, acompañados por un talentoso ensemble de artistas de circo y acrobacia como Dillon Vance, Anthony Brew y Julian Callarí.
Simone Ferrari, Iñaki Fernández
Elenco de NEVERLAND
Elenco de NEVERLAND
Elenco de NEVERLAND
Sébastien Van De Walle
Eduardo Ferrés
Elenco de NEVERLAND
Eduardo Ferrés
Gwenaëlle Medjeumen
Eduardo Ferrés, Dillon Vance, Gabriel Lemière
Eduardo Ferrés, Anna Saskia, Gabriel Lemière
Eduardo Ferrés
Anna Saskia
Gabriel Lemière
Lulu Helbaek
Elenco de NEVERLAND
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