PHOTOS: Descubre la magia inmersiva y acrobática de THE ISLAND OF NEVERLAND

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La expectación era máxima y hoy por fin se ha hecho realidad. THE ISLAND OF NEVERLAND ha celebrado su presentación oficial, permitiendo vislumbrar este ambicioso proyecto que redefine las fronteras del entretenimiento en vivo justo un día antes de su esperado estreno. Fruto de la unión la productora española LETSGO y la italiana Balich Wonder Studio (responsable de grandes ceremonias olímpicas y espectáculos globales), la experiencia propone un universo 360º donde la aventura comienza mucho antes de que se levante el telón.

El espectáculo combina una experiencia inmersiva previa, donde los espectadores eligen bando entre la Tribu o los Piratas y recorren un mundo a tamaño real, con un gran show contemporáneo de teatro y acrobacia de primer nivel.

Sobre el escenario, el talento de su elenco internacional desborda energía y riesgo físico. El reparto está encabezado por Eduardo Ferrés como el Capitán Garfio, Anna Saskia como Tempesta, Gabriel Lemière como Peter Pan, Inés Castrillo como Tigrilla y Cristina Cigüela como Campanilla, acompañados por un talentoso ensemble de artistas de circo y acrobacia como Dillon Vance, Anthony Brew y Julian Callarí.



Simone Ferrari, Iñaki Fernández

Elenco de NEVERLAND

Elenco de NEVERLAND

Elenco de NEVERLAND

Sébastien Van De Walle

Eduardo Ferrés

Elenco de NEVERLAND

Eduardo Ferrés

Gwenaëlle Medjeumen

Eduardo Ferrés, Dillon Vance, Gabriel Lemière

Eduardo Ferrés, Anna Saskia, Gabriel Lemière

Eduardo Ferrés

Anna Saskia

Gabriel Lemière

Lulu Helbaek

Elenco de NEVERLAND

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 31 Days 11 Hrs 38 Min 38 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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