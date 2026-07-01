NO SÓN MANERES DE TRACTAR UNA DONA se estrena mañana en Barcelona

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La nueva producción de NO SÓN MANERES DE TRACTAR UNA DONA, un thriller musical de Douglas J. Cohen basado en la novela de William Goldman, llega esta semana al Teatre Gaudí. El musical se estrenará el 2 de julio y podrá verse hasta el 26 de julio en el teatro barcelonés.

El espectáculo, producido por Vocal Factory con la dirección de Xènia Reguant y Maria Garrido, combina suspense, humor negro e ironía para narrar el enfrentamiento entre un detective tímido y un actor obsesionado con la fama, en una historia marcada por los cambios de identidad y los giros inesperados.

La obra se estrenó originalmente en 1987 en el circuito Off-Broadway bajo el título NO WAY TO TREAT A LADY. Desde entonces ha superado las 200 producciones internacionales, representándose en países como Reino Unido, Alemania, Australia, Japón y Canadá. La versión que ahora llega al Teatre Gaudí recupera la adaptación catalana realizada por Sílvia Sanfeliu, que ya pudo verse en Barcelona en 2004.

Durante su presentación, el reparto y el equipo artístico han coincidido en destacar el equilibrio entre el suspense y la comedia que caracteriza la obra. La directora Maria Garrido ha definido el tono del espectáculo como un humor "muy cubanero", aunque ha querido recalcar que no es una parodia. También ha reivindicado el género musical, el cual ha definido cómo "muy complicado y muy completo" y que merece ocupar las primeras líneas de la programación teatral.

Además de formar parte del reparto, Anna Valldeneu y Filippo Fanò ejercen como productores del montaje. Ambos han destacado el esfuerzo colectivo que ha supuesto sacar adelante el proyecto. Valldeneu ha señalado que, como ocurre en muchas compañías pequeñas, "todo el mundo hace de todo", y ha defendido que el resultado va "más allá de una producción pequeña".

Durante la presentación, los cuatro protagonistas han ofrecido un adelanto del espectáculo interpretando la apertura del musical.

La producción corre a cargo de Vocal Factory y está dirigida por Xènia Reguant y Maria Garrido. La dirección musical es de Filippo Fanò, con coreografías de Clara Casals. El reparto está formado por Mariona Escoda, Xavi Duch, Marc Pociello y Anna Valldeneu. La banda en directo la integran Filippo Fanò (piano y dirección musical), Bernat Hernández (bajo), Josema Martín (percusión) y Jordi Santanach (clarinete, saxo y flauta). Completan el equipo técnico Òscar Camí, responsable del diseño de sonido, y Clàudia Serra, encargada del diseño de iluminación.

Basada en la novela de William Goldman y en su adaptación cinematográfica de 1968, NO SÓN MANERES DE TRACTAR UNA DONA narra el enfrentamiento entre un actor extravagante obsesionado con la fama, que esconde una inquietante doble vida, y el detective encargado de seguirle la pista. Mientras el investigador intenta resolver el caso, también debe lidiar con la presión de una madre sobreprotectora y con la aparición de una admiradora. A medida que avanza la historia, actor y detective se enfrentan en un juego de identidades, engaños y giros inesperados, acompañado por una partitura que mezcla jazz, Broadway clásico y las sonoridades del cine negro de los años sesenta.

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