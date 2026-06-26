María Parrado volverá a interpretar las canciones de la adaptación de acción real de VAIANA

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La factoría Disney vuelve a apostar por el talento nacional para uno de los proyectos de la temporada. La cantante gaditana María Parrado, consagrada en el panorama musical español tras su victoria en la primera edición de La Voz Kids en 2014, regresará para prestar su voz a las canciones de la versión en español de la nueva adaptación de VAIANA. Parrado consolida así una estrecha e histórica relación con el icónico personaje, al que ya acompañó musicalmente en el clásico de animación original de 2016 y en su reciente secuela animada de 2024, asegurando la continuidad y el arraigo emocional para el público hispanohablante.

Esta nueva propuesta cinematográfica traslada la exitosa historia a una producción live action que promete mantener intacta la esencia del viaje de superación original. Guiada por la ineludible llamada del océano, la joven protagonista se embarcará en una travesía inolvidable más allá del arrecife de su natal isla de Motunui con el firme propósito de devolver la prosperidad y el equilibrio a su pueblo. El apartado musical, que vuelve a contar con la firma y el sello inconfundible de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, se convierte de nuevo en el motor narrativo y emocional de la cinta bajo la interpretación de la artista andaluza.

El proyecto cuenta con un equipo artístico de primer nivel tanto delante como detrás de las cámaras, encabezado por el director Thomas Kail, reconocido con los premios Emmy® y Tony® por su aclamado trabajo en HAMILTON. El reparto principal está liderado por la joven actriz Catherine Lagaʻaia en la piel de la valiente protagonista y por Dwayne Johnson, quien retoma de forma física su carismático papel del semidiós Maui. Completando el elenco se encuentran figuras como Jemaine Clement en el rol de Tamatoa, Rena Owen como la abuela Tala, John Tui interpretando al jefe Tui y Frankie Adams como Sina, arropados en las labores de producción por nombres tan destacados de la industria como el propio Johnson, Beau Flynn, Dany García, Hiram García y Lin-Manuel Miranda.

La producción de VAIANA llegará en exclusiva a las salas de cine el próximo 8 de julio de 2026, convirtiéndose en uno de los eventos cinematográficos indispensables del verano. Los espectadores españoles tendrán la oportunidad de revivir esta epopeya marítima con la familiaridad de la voz de María Parrado, quien compagina este esperado lanzamiento de Disney con la promoción de su último trabajo discográfico.

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