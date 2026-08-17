LA GRAN AUDICIÓN amplía el plazo de su casting nacional hasta el 23 de agosto

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Canal Sur Televisión y la productora beon. Entertainment han anunciado la ampliación del plazo de inscripción para el casting oficial de LA GRAN AUDICIÓN, una propuesta nacida de una idea original de Dario Regattieri que busca al artista más completo de las artes escénicas. La fecha límite, prevista inicialmente para mediados de mes, se extiende ahora hasta el próximo 23 de agosto, manteniendo la convocatoria abierta a intérpretes de toda España, con o sin experiencia previa en el sector profesional.

El procedimiento para formalizar la participación se articula en tres etapas claramente delimitadas a través del portal oficial del certamen.

En la primera fase, los candidatos deben cumplimentar un registro con sus datos personales básicos, tales como nombre, vías de contacto, provincia de residencia y fecha de nacimiento.

La segunda fase requiere la grabación de una pieza audiovisual en un único plano secuencia continuo, sin cortes ni edición posterior. El vídeo debe contener una breve presentación, la interpretación de un tema de teatro musical en español acompañado de base musical, una muestra coreográfica y la ejecución de un monólogo o escena teatral. En el caso de las pruebas de danza e interpretación actoral, la organización ha especificado que la temática y el género son de libre elección por parte del participante, sin necesidad de ceñirse estrictamente al repertorio del teatro musical. El material debe alojarse en la plataforma YouTube bajo modalidad pública u oculta para adjuntar el enlace en el formulario de inscripción antes del 23 de agosto.

La tercera fase corresponde a las audiciones presenciales, reservadas exclusivamente a los candidatos que resulten preseleccionados tras el filtro online. El equipo del programa iniciará una gira de castings entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre en cinco sedes estratégicas: Granada acogerá las audiciones el 26 de agosto (para convocatorias de Granada, Almería, Jaén y Murcia); Málaga los días 27 y 28 de agosto (Málaga y Córdoba); Sevilla el 29 y 30 de agosto (Sevilla, Cádiz, Huelva y Badajoz); Madrid el 2 y 3 de septiembre (Madrid, Valencia, Alicante, Gran Canaria y Tenerife); y Barcelona el 5 y 6 de septiembre (Barcelona e Islas Baleares).

De estas audiciones saldrán los 24 concursantes finales que accederán a La Factoría, el centro de entrenamiento técnico donde prepararán los montajes y retos semanales.

El formato televisivo tiene previsto su estreno en el prime time de los sábados de Canal Sur Televisión el próximo otoño. Pablo Puyol y María Casado presentarán el programa. El espacio mostrará tanto las galas y números musicales finales como las sesiones de trabajo con el claustro docente y las visitas de profesionales consolidados en la escena teatral nacional e internacional. Las inscripciones y bases completas continúan disponibles en la web oficial lagranaudicion.com.

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