JANA: más de 25 años formando artistas y acercando las artes escénicas a todas las edades

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Hablar de teatro musical en España es hablar también de espacios en los que nuevas generaciones de intérpretes pueden descubrir, desarrollar y profesionalizar su vocación. Desde hace más de 25 años, JANA trabaja precisamente con ese objetivo: acercar las artes escénicas a personas de todas las edades y acompañarlas de forma integral en cada una de las etapas de su aprendizaje.

A lo largo de este cuarto de siglo de trayectoria, miles de alumnos han pasado por sus aulas. En la actualidad, JANA cuenta con diversas sedes repartidas por España y proyección internacional en ciudades y países como México, Milán y Ecuador. Su sede central se sitúa en Madrid, en un edificio de siete plantas concebido exclusivamente para las artes escénicas, equipado con aulas especializadas para las distintas disciplinas y un teatro propio en el que los estudiantes llevan a escena el trabajo desarrollado durante el curso.

De las primeras clases al escenario profesional

Uno de los principales sellos distintivos de JANA es la continuidad formativa y la posibilidad de comenzar a explorar el teatro musical desde edades muy tempranas para crecer dentro de la propia escuela. Los más pequeños pueden tener su primer contacto con el escenario a partir de los 4 años a través del programa JANA Kids, para continuar posteriormente en JANA Junior, una etapa dirigida a jóvenes de entre 6 y 16 años donde profundizan en el trabajo conjunto de canto, interpretación y danza.

A partir de los 16 años, la escuela dispone de diferentes programas de teatro musical para jóvenes, al tiempo que los adultos cuentan con formaciones diseñadas específicamente para continuar aprendiendo y disfrutando de las artes escénicas, con independencia de su experiencia previa. De esta forma, las tres disciplinas troncales del género pueden formar parte de la vida del alumno tanto desde una perspectiva amateur como convertirse de manera progresiva en una elección profesional.

Una apuesta firme por la profesionalización: Diplomatura y Grado Oficial

Para aquellos alumnos que deciden dar un paso más y dedicarse profesionalmente al sector, JANA ofrece distintos itinerarios de alta exigencia orientados hacia la inserción laboral. Entre ellos destacan su Diplomatura, los talleres avanzados de teatro musical, teatro y canto, y diferentes programas en los que los alumnos trabajan con dinámicas muy cercanas a la práctica profesional.

A esta oferta formativa se ha sumado el Grado Oficial en Arte Dramático, una titulación superior oficial que permite especializarse en Interpretación dentro de un entorno plenamente conectado con la industria escénica y audiovisual. La existencia de estos estudios oficiales permite que un alumno pueda comenzar su relación con el teatro desde niño y, años después, titularse y prepararse para el circuito profesional dentro de la misma institución.

Una cantera presente en la cartelera

El impacto de la metodología de JANA se refleja de manera directa en los repartos del teatro musical, el teatro de texto, el cine y la televisión en España. A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria han pasado por sus aulas y proyectos nombres consolidados en la cartelera actual como Cristina Llorente, Íñigo Etayo, Ricky Mata, Paula Mori, Julio Peña, Candela Camacho, Teresa Pejenaute, Pablo Lluch, Carla Pulpón o Guillermo de Quinto, entre muchos otros, confirmando el valor de una comunidad formativa intergeneracional.

Mucho más que asistir a clase: experiencia escénica y comunidad

La formación en artes escénicas difícilmente puede limitarse a la técnica en el aula, por lo que uno de los pilares esenciales de JANA es la participación activa en experiencias escénicas reales. A través de ensayos, montajes completos, conciertos, muestras y producciones propias, el canto, la danza y la interpretación dejan de trabajarse como materias aisladas y comienzan a convivir sobre el escenario ante el público.

Todo este proceso se desarrolla en instalaciones concebidas para la práctica escénica, de la mano de profesionales en activo del sector y en un entorno que busca preservar la identidad fundacional del centro: construir una auténtica comunidad artística en torno a las artes escénicas.

Convocatoria e inscripciones abiertas

De cara al nuevo curso, JANA mantiene abiertas sus puertas a nuevos alumnos que deseen acercarse al teatro, al canto, a la danza o al teatro musical, tanto para quienes dan sus primeros pasos como para quienes buscan forjar una carrera profesional sobre las tablas. Toda la información detallada sobre programas, edades, sedes y procesos de inscripción puede consultarse directamente en su página web oficial, www.escuelajana.com.

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