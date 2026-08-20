Guía de la Temporada de Teatro Musical en España 2026/2027

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La cartelera de teatro musical en España se prepara para afrontar una de sus etapas más ambiciosas, diversas y descentralizadas de los últimos años. El eje Madrid-Barcelona, respaldado por una sólida red de giras nacionales, consolida al país como uno de los referentes internacionales del sector. A continuación, se detalla la oferta de espectáculos, agrupada por ciudades, formatos, eventos especiales y estado de producción.

Madrid

La capital española continúa encabezando la oferta en gran formato, combinando el estreno de grandes superproducciones con la permanencia de títulos consolidados e iniciativas en salas alternativas.

Nuevos Estrenos

EL ALMA AL AIRE: La primera creación original de Stage Entertainment construida sobre el repertorio musical de Alejandro Sanz llegará al Teatro Coliseum de Madrid el próximo 1 de octubre. La producción estará protagonizada por Amanda Digón y Pepe Nufrio en los papeles de Ella y Ale, acompañados en el elenco principal por Natán Segado, Lydia Fairén, Antonio MM, Inma “La Carbonera”, Miriam Madrid, Inés León y Hugo Ruiz. El proyecto cuenta con el involucramiento directo de Sanz, quien ha participado activamente en el proceso creativo y en los castings para asegurar que sus composiciones preserven su esencia en su adaptación a las tablas.

SIX: El fenómeno internacional llegará en castellano al Teatro EDP Gran Vía a partir del 17 de septiembre de 2026 de la mano de Julia Gómez Cora y Stellar Theatre , en colaboración con el Grupo Smedia . La producción, que abrirá audiciones para completar sus equipos, presenta a sus seis reinas titulares: Clara Lanzani (Catalina de Aragón), Udara Zubillaga (Ana Bolena), Beatriz Santana (Jane Seymour), Liz Tatis (Ana de Cléveris), Arianna Galletti (Catalina Howard) y Alba Egido (Catalina Parr). Junto a ellas estarán las tres reinas alternantes Clara Rengel , Bárbara Dias y Flor Lopardo .

QUERIDO EVAN HANSEN: ATG Entertainment España presenta la adaptación oficial del aclamado musical ganador de seis Premios Tony, tres Premios Olivier y un Premio Grammy, que llegará a Madrid el próximo mes de octubre para una temporada limitada en el Teatro Rialto bajo la dirección de David Serrano . La producción estará protagonizada por Guillermo Martín en el papel de Evan Hansen, acompañado por Iván Clemente como Connor Murphy, Arnau Camps como Jared Kleinman, Elvira Santa María como Zoe Murphy, Jessica Garcés como Alana Beck, Verónica Ronda como Heidi Hansen, Lorena Calero como Cynthia Murphy y Armando Pita como Larry Murphy. El elenco se completa con Aleix María , Mariola Peña , Neizán Martín , Julia Saura , Víctor González y Eva Lahoz .

EL ZORRO, EL MUSICAL: Producida por Sunset Entertainment , la adaptación musical llegará al Teatro La Latina el 25 de noviembre tras un proceso de selección entre cerca de 1000 aspirantes, cuyas audiciones presenciales estuvieron lideradas por Sara Pérez y John Varo para formar un equipo escénico de 25 intérpretes. David Bustamante encabezará la producción interpretando a Don Diego y a su alter ego, El Zorro, acompañado por Laura Enrech (Luisa Pullido), Robert González (el gobernador Ramón), Sheila Paz (Inés) y Juanki Fernández (Sargento García). La compañía contará además con Gerard Mínguez como alternante de Don Diego y Ramón, y Marina Espíldora cubriendo los papeles de Luisa e Inés.

EL REENCUENTRO: Espectáculo original producido por Espacio Alma que desembarcará en la capital durante el mes de noviembre tras iniciar su proceso de selección de reparto.

LA FAMILIA ADDAMS: Coproducción de beon. Entertainment y LETSGO cuyo estreno tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en el Teatro Calderón. Contará con Natalia Millán y Cristina Picos en los papeles de Morticia y Miércoles, respectivamente. El recinto adoptará una atmósfera gótica y de Halloween durante estos meses, ya que en su rooftop se programará la obra de texto DRÁCULA: UNA COMEDIA TERRORÍFICA, que complementa la propuesta del teatro compartiendo tono y humor negro con la familia gótica.

PEGADOS: El próximo 28 de octubre el Teatro Pavón de Madrid acogerá el regreso a la capital de la celebrada comedia musical de Ferran González , Alícia Serrat y Joan Miquel Pérez en una nueva producción. Gabriel Olivares es el encargado de dirigir esta puesta en escena en la que dos desconocidos despiertan después de una noche de pasión y descubren que han quedado literalmente pegados en la cama. Desde su estreno en 2010, el montaje ha recorrido nueve países y acumula cinco galardones entre los más prestigiosos del teatro musical español: tres Premis Butaca y dos Premios Max. Estará programada del 28 de octubre al 8 de noviembre.

PATRIA: La adaptación musical de la novela de Fernando Aramburu, a cargo de beon. Entertainment, proyecta su estreno hacia el mes de marzo de 2027.

Superproducciones y Permanencias

EL REY LEÓN: La producción de Stage Entertainment alcanza su 16ª temporada consecutiva en la Gran Vía madrileña coincidiendo con el 15º aniversario de su estreno en España. Permanecerá en cartel en el Teatro Lope De Vega. En esta nueva etapa incorpora un relevante relevo en su equipo técnico: Agustín Argüello asume el cargo de director residente tras haber hecho historia como el Simba más longevo en la trayectoria del musical. El reparto protagonista cuenta con Ferran Fabá como el heredero Simba y Dianne Kaye en el papel de Nala, acompañados por Victor Manuel Nogales como el rey Mufasa, Fumane Moeketsi como la mística Rafiki y Juan Bey en el rol del mayordomo real Zazú.

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CABARET, EL MUSICAL EN EL KIT KAT KLUB: La producción de LETSGO afronta su segunda temporada tras una gira veraniega por ciudades como Zaragoza, Valencia y Bilbao. El artista Mario Vaquerizo se incorpora a la segunda temporada del musical de LETSGO, que regresará el 9 de octubre a un renovado y más inmersivo KIT KAT KLUB en Espacio Delicias para alternarse con Victor Palmero como Maestro de Ceremonias (Emcee). El nuevo elenco estará completado por Laia Prats como Sally Bowles, José Pastor como Clifford Bradshaw, Marta Arteta como Fräulein Kost, Ricky Merino como Ernst Ludwig, Tony River como Herr Schultz y Patricia Clark como Fräulein Schneider.

LOS MISERABLES: El montaje, presentado por ATG Entertainment, hizo historia en los galardones del género al alcanzar un total de 16 nominaciones, igualando el récord absoluto fijado por EL MÉDICO como el espectáculo más nominado en una sola edición, ratificando su éxito al alzarse con un total de nueve premios tras el voto del público. La producción concluyó su primera temporada en el Teatro Apolo de Madrid el pasado 9 de agosto tras haber realizado más de 250 funciones, y regresará a la cartelera madrileña para iniciar una segunda temporada a partir del 11 de septiembre.

WICKED: Afronta una nueva etapa en el Nuevo Teatro Alcalá con una importante renovación de su reparto, destacando la incorporación de la intérprete Jana Gómez en el elenco y como cover de Glinda. De cara al nuevo ciclo del espectáculo, se ha confirmado que las funciones de la próxima temporada comenzarán oficialmente el 3 de octubre y, por el momento, la venta de entradas y el calendario aseguran pases programados hasta el 15 de noviembre.

WE WILL ROCK YOU: El musical oficial de Queen , producido y supervisado por Brian May y Roger Taylor , mantiene su programación en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío . En 2002, el telón del Dominion Theatre de Londres se levantó por primera vez para dar inicio a este fenómeno global, convirtiendo a Madrid en la segunda ciudad europea en acoger el montaje.

EL OTRO LADO DE LA CAMA: La comedia de enredos, infidelidades y relaciones cruzadas basada en la película de David Serrano vuelve a la Sala 2 del Nuevo Teatro Alcalá a partir de agosto. La trama sigue el terremoto sentimental entre dos parejas de amigos (Paz y Ernesto, Natalia y Guillermo) cuando el deseo y los secretos irrumpen en su amistad. Tras su temporada en la capital, emprenderá una gira nacional.

101 DÁLMATAS, THE SHOW: Regresa al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío del 18 de octubre al 27 de diciembre. Esta versión reinterpreta la historia desde la perspectiva de Cruella de Vil mediante una estética inspirada en la moda noventera, ritmos urbanos y una trama con enfoque crítico hacia el uso de las redes sociales.

Formato Medio y Circuito Alternativo

LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL: La productora beon. Entertainment presenta la primera adaptación en formato de teatro musical de la célebre obra del dramaturgo francés Francis Veber , estrenada originalmente en 1993 y convertida en un éxito internacional. El espectáculo se estrenará el próximo 4 de noviembre en el Teatro Marquina de Madrid con Leo Rivera y Jaume Giró al frente del elenco. La producción cuenta con Dario Regattieri como productor ejecutivo, Joe O'Curneen (miembro fundador de Yllana) en la dirección, adaptación y libreto, música compuesta por Iván Macías y letras firmadas por Zenón Recalde .

SALVANDO A MOZART: El nuevo proyecto de Artesano Produce se estrenará el próximo mes de noviembre en los Teatros Luchana . Coincidiendo con la conmemoración internacional del 270º aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart , la obra revisa la figura del genio austríaco desde una mirada contemporánea centrada en el papel de su hermana, Nannerl Mozart.

GUTENBERG! EL MEJOR MUSICAL DEL MUNDO: La productora El Tío Caracoles Production Company , liderada por Ana Belén Beas y Miguel Ángel Chulía , estrena esta comedia musical tras el éxito cosechado con ASESINATO PARA DOS . Protagonizada por Albert Bolea e Íker Montero , la obra llega a los Teatros Luchana de Madrid con funciones desde el 11 de junio y mantendrá su temporada programada hasta el 3 de octubre. La puesta en escena destaca por el dinamismo de sus dos intérpretes, quienes dan vida a múltiples personajes sobre el escenario con el único recurso de diversas gorras y acompañamiento al piano.

ASESINATO PARA DOS: Producida por El Tío Caracoles Production Company, este homenaje al cine clásico de suspense renueva su cartelera por tercera temporada consecutiva en los Teatros Luchana con funciones confirmadas hasta el 27 de diciembre. La trama sigue al oficial Marcus Moscowitz en su intento por resolver en menos de una hora el homicidio del novelista Arthur Whitney interrogando a doce sospechosos. El montaje está protagonizado por Mikel Herzog Jr. como Moscowitz y Dídac Flores, quien asume el reto de interpretar a todos los sospechosos; ambos tocan el piano en directo a lo largo de toda la función, con Nicolás Sans como cover de ambos roles.

LA VIDA EN UN SEGUNDO: La compañía ConUnCantoEnLosDientes presenta esta comedia musical unipersonal que explora con humor y emoción qué sucede después de la muerte. Tras su paso por el Eixample Teatre de Barcelona, la obra inicia temporada en Madrid a partir del 17 de septiembre en el Teatro Arlequín Gran Vía , con el actor Manuel Ramos encarnando a una decena de personajes a lo largo de la función.

SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE: La compleja, conmovedora e icónica obra maestra de Stephen Sondheim y James Lapine contará por fin con su estreno absoluto y una producción oficial en nuestro país. Esta cita única para los amantes del género está programada para marzo de 2027 y se instalará en los Teatros Luchana de Madrid, un espacio consolidado actualmente como uno de los grandes referentes del circuito musical OFF de la capital. La producción contará con un montaje de formato íntimo encabezado por Laura Enrech e Íñigo Etayo.

Barcelona

La cartelera catalana combina la llegada de estrenos de autor en salas pequeñas con la programación de títulos de gran formato y el regreso de montajes históricos.

Estrenos y Novedades

UN REFUGI AL SOL: La Compañía Géminis llevará esta propuesta de creación a la Sala Versus Glòries , con funciones programadas del 30 de septiembre al 1 de noviembre.

CRUSH: El Teatre Akadèmia de Barcelona estrenará el próximo 2 de diciembre este musical original escrito y dirigido por Daniel J. Meyer , con composición y dirección musical de Mireia Morera . La obra permanecerá en cartel hasta el 3 de enero y estará protagonizada por Diana Roig y Albert Baró , explorando las complejidades y dinámicas de las relaciones de pareja contemporáneas.

EN LA MISMA NOTA: La Asociación El Refugi dels Artistas presenta esta producción original que llegará a la cartelera barcelonesa el próximo mes de octubre. Ambientada en el Institut Montserrat Roig , la obra utiliza la música como una herramienta de transformación social y refugio frente al conflicto del aula. Con un espíritu cercano al formato coral juvenil, articula una historia sobre identidad, ritmo, superación personal y lucha contra el acoso escolar.

GAUDÍ, EL DESPERTAR DEL GENI: Con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí , este musical familiar basado en hechos reales se representará en el Teatro Poliorama del 15 de noviembre al 24 de enero. La obra nos sumerge con fantasía, humor y ternura en la infancia del arquitecto, revelando su lucha contra la enfermedad, la conexión con la naturaleza como fuente de inspiración, el nacimiento de su espíritu creador y su talento para dotar de vida a lo inerte. La propuesta sonora se articula como un auténtico trencadís musical que entrelaza reinterpretaciones de éxitos del pop y del rock, pasajes de música clásica y canciones tradicionales catalanas.

NO ES POT SABER: La compañía No es pot dir , con el apoyo de Eòlia, Centre Superior d’Art Dramàtic , presenta esta comedia musical escrita por Mario Rebugent , con dirección musical de Núria Llausí y dirección escénica de Martí Torras Mayneris . La obra retrata la Barcelona postdictadura de finales de los años 70 y principios de los 80 —un entorno precario pero vibrante, marcado por la contracultura y las primeras luchas visibles del colectivo LGTBI+— combinando humor y drama para reflejar escenas cotidianas y transformaciones sociales y culturales a lo largo de las últimas cuatro décadas.

DESPRÉS DE NOSALTRES: El nuevo musical catalán creado por Jumon Erra y Miquel Tejada reflexiona sobre el mantenimiento de los vínculos afectivos tras una ruptura de pareja. La producción, impulsada por el Teatre Texas y La Santa Pepa en coproducción con el Festival Grec de Barcelona, celebrará su estreno del 30 de julio al 2 de agosto dentro de la programación de dicho certamen. Posteriormente, regresará a la cartelera barcelonesa para realizar una temporada continuada en el Espai Texas del 22 de septiembre al 15 de noviembre.

EL FORAT BLANC: La Sala Beckett producirá el primer musical de su historia en la temporada 2026/2027 con esta nueva creación de Sergi Belbel y Òscar Roig. El espectáculo se estrenará el 2 de diciembre de 2026 en la Sala de Baix y permanecerá en cartel hasta el 17 de enero de 2027, contando con música en directo interpretada por una banda de la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña).

Reposiciones y Regresos

MAMMA MIA!: La consolidada versión de ATG Entertainment hace parada estelar en el Teatre Tívoli a partir del 26 de septiembre, llenando la sala con las míticas melodías de ABBA y la actuación de Anna Lagares al frente de la compañía.

COP DE ROCK: La formación teatral La Barca sube de nuevo a las tablas la histórica propuesta estrenada por Dagoll Dagom , recuperando detalles de su diseño original.

EL FIL INVISIBLE: La tierna historia basada en el libro infantil de Míriam Tirado regresa con la adaptación rubricada por Alícia Serrat, Daniel Anglès , Víctor Arbelo y Viu el Teatre .

GERMANS DE SANG: El emblemático título del West End prepara su vuelta a los escenarios barceloneses a comienzos de 2027 dentro de la programación del Teatre Condal con la firma de Focus.

Producciones en Gira Nacional

El circuito itinerante extiende la magia del musical por los principales auditorios y teatros de toda la geografía española.

EL OTRO LADO DE LA CAMA: La comedia cruzada emprende gira tras su estancia en la capital madrileña con paradas en plazas de referencia como Vigo.

HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO: La coproducción de beon. Entertainment y LETSGO recrea la última función de Harry Houdini en 1926 y sus desavenencias familiares con su esposa Bess y su hermano Theo Hardeen. Comienza su tour en el Teatro Principal de Zaragoza (del 24 de septiembre al 18 de octubre) y viaja a continuación al Gran Teatro de Córdoba (del 22 de octubre al 1 de noviembre).

LA HISTORIA INTERMINABLE, EL MUSICAL: El espectacular montaje de beon. Entertainment inspirado en la novela de Michael Ende recala del 4 al 20 de septiembre en el Teatro Calderón de Valladolid para acercar toda la fantasía de su escenografía al público de la región.

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS: La aplaudida adaptación de las vivencias ideadas por María Dueñas continúa su ruta por distintas provincias, a la espera de desvelar nuevas fechas muy pronto.

INOLVIDABLE, EL MUSICAL DE ROCÍO DÚRCAL: Un sentido recorrido por el legado de la cantante a través de los recuerdos de su hija Carmen Morales , con citas en el Teatro Garnelo de Montilla (octubre), el Teatre Talía de Valencia (noviembre) y el auditorio FIBES de Sevilla (diciembre).

OLIVER TWIST: El clásico de Charles Dickens adaptado a los escenarios visita en diciembre el Teatro Principal de Zaragoza.

LOS CHICOS DEL CORO: La conmovedora historia de las aulas francesas visita Salamanca en septiembre y hará escala en Barcelona durante el mes de noviembre.

THE BOOK OF MORMON: La afilada y divertida sátira de Broadway inicia en otoño su primera gran gira estatal tras varias temporadas de éxito en Madrid.

EL FANTASMA DE LA ÓPERA: La versión supervisada por Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber sigue cautivando a espectadores en su ruta por toda España.

THEATRE PROPERTIES: La compañía mantiene en cartel tres de sus producciones más emblemáticas: el regreso a la carretera de SONRISAS Y LÁGRIMAS, junto a las representaciones simultáneas de ANNIE y JEKYLL & HYDE, ambas con la participación de la intérprete Thalía Garrido.

Eventos Teatrales y Conciertos Especiales

26 AÑOS EN ESCENA: El carismático actor y cantante Gerónimo Rauch festeja su dilatada trayectoria sobre los escenarios con una velada exclusiva el 28 de septiembre en el Teatro Calderón de Madrid.

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UNA NOCHE DE MUSICALES: Presentada por Musicales Junior bajo la dirección de Sergio Aguado y Carlos C. Insuela, esta gala reunirá el 19 de octubre en el Teatro La Latina a figuras de primer nivel como Rubén Yuste, Cristina Picos, Pitu Manubens, Carlos Solano, Quique Niza, Elvira Santa María, Elsa Ruiz Monleón, Iván Clemente, Agustina Berenguer, Camino Moreno y Noelia Marló.

Proyectos Anunciados (2027)

Los grandes títulos y apuestas escénicas que ya han confirmado su desarrollo para 2027 y la temporada 2027/2028.

INVASIONES I: NO BOMBARDEEN BUENOS AIRES: La ópera rock ideada y dirigida por Ricardo Hornos con canciones de Charly García llega del 19 al 30 de junio de 2027 a la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal dentro de Canal Hispanidad , con Elena Roger al frente de una nutrida compañía.

HAIRSPRAY: La explosión de color y ritmo del clásico de Broadway confirma su aterrizaje en los escenarios de Barcelona para septiembre de 2027.

MOULIN ROUGE!: Stage Entertainment prepara el desembarco del espectacular montaje en Madrid para septiembre de 2027, coincidiendo con la inauguración de un nuevo recinto teatral.

LA NIÑERA MÁGICA: La productora Theatre Properties sumará a su oferta familiar una nueva versión inspirada en este entrañable cuento.

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