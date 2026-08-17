Gema Castaño interpreta en español el tema principal del cortometraje de animación MUSHKA

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La cantante y actriz Gema Castaño, una voz reconocida del teatro musical y del doblaje cantado en España, protagoniza el lanzamiento de la versión en español de «Mushka’s Lullaby», el tema central del aclamado cortometraje de animación MUSHKA. La producción musical de esta adaptación ha estado a cargo del compositor y productor Miguel Linde, dotando a la composición de una sonoridad adaptada para el público hispanohablante.

Castaño cuenta con una dilatada y prestigiosa trayectoria en la escena española que comenzó con apenas 20 años al dar vida a Fantine en la primera producción nacional de LOS MISERABLES, compartiendo escenario con intérpretes como Pedro Ruy-Blas, Miguel del Arco y Carlos Marín. A lo largo de su carrera ha formado parte de montajes emblemáticos como LA MAJA DE GOYA, LA MAGIA DE BROADWAY o EL DILUVIO QUE VIENE, además de haber marcado a varias generaciones al prestar su voz cantada a la protagonista del clásico cinematográfico de Disney POCAHONTAS.

El estreno de esta pieza musical se presenta como la antesala del inminente lanzamiento del filme en territorios de habla hispana, encabezados por España. Con una trayectoria ligada a grandes títulos de la animación y la escena teatral española, la participación de Castaño aporta una nueva dimensión lírica a la emotiva historia que vertebra el proyecto.

Este hito musical acompaña el plan de expansión global de MUSHKA, que tras consolidar su distribución en Australia y Nueva Zelanda, prepara su desembarco en nuevos mercados internacionales entre los que se encuentran España, Japón, Países Bajos y Brasil.

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