Últimas 24 horas para votar en los Premios BroadwayWorld Spain 2026

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El tiempo se agota para la comunidad teatrera en España. La entrega de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2026 encara sus últimas horas con las votaciones abiertas y un mapa de candidatos donde nada está decidido. Con el plazo fijado para las 23:59 horas de este viernes 31 de julio, los espectadores disponen de algo más de un día para registrar sus preferencias finales.

A diferencia de los galardones otorgados por comités académicos, esta cita destaca por dejar el palmarés íntegramente en manos de la afición. Títulos de gran calado en la cartelera como LOS MISERABLES, WICKED, CABARET EL MUSICAL, EL MAGO DE OZ o GODSPELL comparten espacio en las papeletas con proyectos independientes, producciones en gira y formatos íntimos, reflejando el abanico completo de la escena actual.

El abanico de 23 categorías permite evaluar tanto la labor visible sobre las tablas como el trabajo creativo tras los focos: desde el papel de los elencos y solistas hasta la dirección, el diseño de iluminación, la utilería o el cartel promocional.

Una vez cerrado el plazo de votación a la medianoche del viernes, se procederá al recuento oficial de los votos registrados. Los ganadores finales de esta edición se darán a conocer a través de los canales y redes sociales oficiales de BroadwayWorld Spain.

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