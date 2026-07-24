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El coreógrafo y docente especializado en teatro musical Òscar Muñoz se incorpora a l'ESCOLA Coco Comin como nuevo director artístico del centro. Muñoz asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaba Coco Comin, quien continuará como directora general y máxima responsable de la escuela.

Natural de Sabadell, Muñoz se formó en danza en Area Espai de Dansa i Creació y en la compañía londinense BOP Jazz Theatre antes de graduarse en Comedia Musical en l'ESCOLA Coco Comin. Desde entonces ha desarrollado una carrera como intérprete, coreógrafo y docente.

En el ámbito del teatro musical ha formado parte de producciones como WICKED, donde recientemente ejerció como Swing y Dance Captain, y MAMMA MIA!, en la que trabajó como Swing, alternante de Eddie, cover de Pepper y asistente de Dance Captain. También ha participado en proyectos audiovisuales como VOY A PASÁRMELO MEJOR y ha desarrollado trabajos como coreógrafo y director de movimiento para compañías, espectáculos y producciones audiovisuales.

Sobre esta nueva etapa, Muñoz ha señalado que afronta el cargo con la voluntad de "respetar la tradición y, al mismo tiempo, abrir caminos nuevos que permitan evolucionar el lenguaje escénico y pedagógico", reivindicando además "el poder transformador de la educación artística".

Por su parte, Coco Comin ha destacado que la incorporación de Muñoz supone "mucho más que un relevo generacional", subrayando que refuerza el compromiso de la escuela con la innovación, la calidad pedagógica y el desarrollo de nuevos lenguajes artísticos.

La llegada del nuevo director artístico coincide con el lanzamiento de New Era, una renovación de la identidad corporativa de l'ESCOLA Coco Comin que marca el inicio de una nueva etapa para el centro. Entre las novedades previstas para el curso 2026-2027 figuran la incorporación de nuevo profesorado nacional e internacional, la ampliación de la oferta formativa, nuevas asignaturas y programas de intercambio con compañías y escuelas de diferentes comunidades autónomas.

El curso comenzará el 15 de septiembre para el alumnado amateur, el 1 de octubre para el Programa Formativo de Comedia Musical Profesional y el 2 de octubre para los programas Premusical Juvenil y Preteen Musical.

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