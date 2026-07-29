El Teatro del Soho CaixaBank presenta su temporada 2026/2027 con más de 40 espectáculos

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El Teatro del Soho CaixaBank ha presentado su programación para la temporada 2026/2027, una temporada que reunirá más de 40 espectáculos y que volverá a apostar por el teatro musical con la incorporación de SIX y HOUDINI EL MUSICAL. La programación también culminará con ESTRELLAS DEL SOHO, un concierto que reunirá las canciones de los cinco musicales dirigidos por Antonio Banderas en el teatro: A CHORUS LINE, COMPANY, TOCANDO NUESTRA CANCIÓN, GYPSY y GODSPELL.

Durante la presentación, la directora del teatro, Aurora Rosales, destacó la trayectoria del espacio desde su inauguración en 2019, con 1.580 funciones y 848.797 espectadores, además de su compromiso con la creación propia y la colaboración con entidades culturales y educativas de Málaga.

La temporada comenzará el 12 de septiembre con un concierto de Carmen Linares y continuará con el estreno absoluto de ¿TÚ SABES LO QUE ES UNA POSIDONIA?, la nueva producción del Teatro del Soho CaixaBank escrita e interpretada por Alessandra García, que además será la artista residente durante toda la temporada. El teatro también recuperará MUJER EN CINTA DE CORRER SOBRE FONDO NEGRO, obra ganadora del Premio Max.

Junto a las propuestas musicales, la programación reunirá a algunos de los nombres más destacados de la escena española, como José Sacristán, José María Pou, Javier Cámara, Carlos Hipólito, Charo López, Pepón Nieto, María Adánez, Pedro Casablanc y Lluís Homar, protagonista de REY LEAR bajo la dirección de Declan Donnellan.

La temporada se completará con títulos como MISERY, LARGO VIAJE HACIA LA NOCHE, PANORAMA DESDE EL PUENTE, EL GRAN GATSBY – EL SHOW y LA VIDA DE PI, además de la segunda edición del festival internacional de danza TIP TOE, el ciclo Flamenco en el Soho y una nueva edición de Autóctonxs by San Miguel.

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