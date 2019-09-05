EL MEDICO EL MUSICAL ganador absoluto de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019
Ya tenemos a los ganadores de la 9ª Edición de los PREMIOS DEL PÚBLICO BROADWAYWORLD SPAIN.
EL MÉDICO EL MUSICAL, número 1 en la crítica, ha sido el espectáculo con más premios, obteniendo 11 galardones, incluyendo Mejor Musical y Mejor Musical Original, siendo el primer musical español de gran formato en conseguir ambos galardones.
Le siguen ANASTASIA y WEST SIDE STORY, reconocidos con 2 premios cada uno.
Con más de 700.000 votos entre ambas rondas, estos son los favoritos del público de este año, con los correspondientes porcentajes de votaciones:
MEJOR ACTOR DE REPARTO
JOSEÁN MORENO - EL MÉDICO
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
GERÓNIMO RAUCH - EL MÉDICO
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
ANGELS JIMÉNEZ - ANASTASIA
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
SOFÍA ESCOBAR - EL MÉDICO
MEJOR ADAPTACIÓN
ZENÓN RECALDE (libreto), ROGER PEÑA (letras) - ANASTASIA
MEJOR COREOGRAFÍA
Jerome Robbins, FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY
MEJOR DIRECCIÓN
JOSÉ LUIS SIXTO Y FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO
MEJOR DISEÑO DE CARTEL
Javier Naval - EL MÉDICO
MEJOR ESCENOGRAFÍA
DAVID PIZARRO Y ROBERTO DEL CAMPO - 33 EL MUSICAL
MEJOR EVENTO TEATRAL
ESCENARIO CLECE - GERÓNIMO RAUCH - PORQUE YO TE AMO
MEJOR ILUMINACIÓN
LUIS PERDIGUERO - EL MÉDICO
MEJOR MUSICAL
VERSUS CREATIVE, WEEKEST LIVE, BEON WORLDWIDE, ESCRITO EN LAS ESTRELLAS - EL MÉDICO
MEJOR MUSICAL EN GIRA
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY
MEJOR MUSICAL INFANTIL
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL
MEJOR MUSICAL ORIGINAL
FÉLIX AMADOR E IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO
MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
ELEVEN O'CLOCK PRODUCCIONS - CARRIE
MEJOR SONIDO
Olly Steel - EL MÉDICO
MEJOR VESTUARIO
LORENZO CAPRILE - EL MÉDICO