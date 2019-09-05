EL MEDICO EL MUSICAL ganador absoluto de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019

Sep. 5, 2019  

EL MEDICO EL MUSICAL ganador absoluto de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019Ya tenemos a los ganadores de la 9ª Edición de los PREMIOS DEL PÚBLICO BROADWAYWORLD SPAIN.

EL MÉDICO EL MUSICAL, número 1 en la crítica, ha sido el espectáculo con más premios, obteniendo 11 galardones, incluyendo Mejor Musical y Mejor Musical Original, siendo el primer musical español de gran formato en conseguir ambos galardones.

Le siguen ANASTASIA y WEST SIDE STORY, reconocidos con 2 premios cada uno.

Con más de 700.000 votos entre ambas rondas, estos son los favoritos del público de este año, con los correspondientes porcentajes de votaciones:

MEJOR ACTOR DE REPARTO
JOSEÁN MORENO - EL MÉDICO

MEJOR ACTOR PRINCIPAL
GERÓNIMO RAUCH - EL MÉDICO

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
ANGELS JIMÉNEZ - ANASTASIA

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
SOFÍA ESCOBAR - EL MÉDICO

MEJOR ADAPTACIÓN
ZENÓN RECALDE (libreto), ROGER PEÑA (letras) - ANASTASIA

MEJOR COREOGRAFÍA
Jerome Robbins, FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY

MEJOR DIRECCIÓN
JOSÉ LUIS SIXTO Y FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO

MEJOR DISEÑO DE CARTEL
Javier Naval - EL MÉDICO

MEJOR ESCENOGRAFÍA
DAVID PIZARRO Y ROBERTO DEL CAMPO - 33 EL MUSICAL

MEJOR EVENTO TEATRAL
ESCENARIO CLECE - GERÓNIMO RAUCH - PORQUE YO TE AMO

MEJOR ILUMINACIÓN
LUIS PERDIGUERO - EL MÉDICO

MEJOR MUSICAL
VERSUS CREATIVE, WEEKEST LIVE, BEON WORLDWIDE, ESCRITO EN LAS ESTRELLAS - EL MÉDICO

MEJOR MUSICAL EN GIRA
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY

MEJOR MUSICAL INFANTIL
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL

MEJOR MUSICAL ORIGINAL
FÉLIX AMADOR E IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO

MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
ELEVEN O'CLOCK PRODUCCIONS - CARRIE

MEJOR SONIDO
Olly Steel - EL MÉDICO

MEJOR VESTUARIO
LORENZO CAPRILE - EL MÉDICO



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From This Author Juan-Jose Gonzalez

He was born in Zarzalejo, Madrid (1983). He studied Medicine in Universidad Complutense, and he's always been an avid theater-goer, specially musical theatre. He's attended (read more...)

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