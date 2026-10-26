Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
COME FROM AWAY anuncia su regreso a Madrid para 2027
La exitosa producción de The Stage Company, dirigida por Carla Calabrese, volverá a la cartelera española tras conquistar al público y la crítica en la temporada 24/25.
Tras conquistar al público y a la crítica durante su estancia en el Teatro Marquina en 2024, se ha anunciado a través de redes sociales que el aclamado musical COME FROM AWAY volverá a la cartelera de Madrid en el año 2027. Por el momento no se conocen más detalles sobre las fechas exactas, el reparto que conformará la compañía o el teatro que acogerá esta nueva temporada.
La producción, que llegó a nuestro país de la mano de The Stage Company bajo la dirección general y producción de Carla Calabrese, quien también firma la adaptación al castellano junto a Marcelo Kotliar, se consagró como uno de los grandes fenómenos de la temporada 24/25. Su paso por la capital no solo celebró el hito de las 250 funciones, sino que la obra también se alzó con seis galardones en la 17ª Edición de los Premios del Teatro Musical, incluyendo el codiciado premio a Mejor Musical. Este éxito en España revalidó el arrollador triunfo que el montaje había cosechado previamente en su sede del Teatro Maipo de Buenos Aires durante los años 2022 y 2023, donde arrasó en los prestigiosos Premios ACE y Premios Hugo antes de que la productora fundara The Stage Company España para dar su salto transoceánico.
https://www.instagram.com/comefromaway.spain?vrfl=MXVrODVtcGplNmdmNw==
Durante su exitosa temporada en 2024, el reparto estuvo encabezado por la propia Carla Calabrese y contó con prácticamente el mismo elenco original que había triunfado en Argentina. El escenario cobró vida gracias a las versátiles interpretaciones de Gabriela Bevacqua, Fede Couts, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Pérez Costa, Fátima Seidenari, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal y Pato Witis, quienes se desdoblaron magistralmente para dar vida a los múltiples pasajeros y habitantes locales. A este consolidado grupo se sumó Pepa Lucas, la única actriz española de la compañía, cuya destacada labor fue reconocida con el galardón a Mejor Actriz de Reparto.
Con libreto, música y letras originales de Irene Sankoff y David Hein, COME FROM AWAY narra la extraordinaria historia real de las 7.000 personas que quedaron varadas en la pequeña localidad de Gander, Terranova, cuando el espacio aéreo estadounidense fue cerrado de forma repentina tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. A lo largo del relato, la trama explora cómo los habitantes de este aislado pueblo canadiense abrieron incondicionalmente sus puertas a los viajeros internacionales, permitiendo que tanto los lugareños como los recién llegados procesaran la tragedia mundial mientras forjaban improbables y duraderos lazos de solidaridad. A la espera de que se desvele nueva información oficial sobre esta reposición de 2027, el anuncio garantiza que los espectadores podrán revivir muy pronto este reconfortante mensaje de esperanza.
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