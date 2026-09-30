Finaliza el rodaje de LIBRE, basado en el universo de Nino Bravo

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La semana pasada finalizó el rodaje de LIBRE, la nueva película dirigida por David Serrano (Días de fútbol, Voy a pasármelo bien) y escrita por Joaquín Oristrell. La producción, a cargo de La Terraza Films y Nadie es Perfecto, se presenta como una feel-good movie que combina comedia romántica, emoción y música para contar la historia de un joven inadaptado que busca su lugar en el mundo. Rodada durante seis semanas en Valencia, Madrid y Málaga, la película llegará a los cines españoles en 2027 de la mano de Buena Vista International.

El reparto está encabezado por Jan Serra, Lina de Sol, Alberto San Juan, Secun de la Rosa y Ricardo Gómez, junto a Lorena Calero, Nuria Herrero y Óscar Lasarte. San Juan interpreta a Nino Bravo, cuya figura y repertorio musical se integran en la historia como un elemento narrativo que conecta pasado y presente. Lejos de plantearse como un biopic o como un musical convencional, LIBRE utiliza las canciones de uno de los grandes iconos de la música española para acercar su legado a nuevas generaciones y reivindicar la vigencia de su música.

La película sigue a Nino Torrent, un joven de 25 años que continúa viviendo con sus padres mientras intenta encontrar su lugar en el mundo. En plena crisis de identidad, su camino se cruza con el de Clemen, una mujer que también trata de mantenerse a flote en su propio naufragio. Entre torpezas, conversaciones interminables y canciones de Nino Bravo, ambos descubrirán que quizá no están tan solos como pensaban. La historia aborda así las segundas oportunidades, el amor improbable, la diferencia y la vulnerabilidad desde una mirada luminosa y cercana.

“LIBRE es una película que quiere reconciliarnos con la vida”, explica David Serrano. El director define la cinta como una comedia romántica que se aleja de los códigos habituales del género para apostar por una historia “más frágil, más humana y, al mismo tiempo, profundamente luminosa y divertida”. Producida por La Terraza Films y Nadie es Perfecto, con la participación de Atresmedia, HBO Max y À Punt y la financiación del ICAA y la Generalitat Valenciana, LIBRE contará con Film Factory para sus ventas internacionales y tiene previsto su estreno en salas españolas en 2027.

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