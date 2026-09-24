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FOTOS: La FAMILIA ADDAMS inunda de humor y misterio el Teatro Calderón de Madrid con su gran estreno

El elenco al completo y numerosas personalidades del mundo del espectáculo inauguraron por todo lo alto la temporada de LA FAMILIA ADDAMS

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FOTOS: La FAMILIA ADDAMS inunda de humor y misterio el Teatro Calderón de Madrid con su gran estreno

El Teatro Calderón de Madrid se vistió anoche de gala, y de un característico luto, para acoger el esperado estreno de LA FAMILIA ADDAMS. La nueva y ambiciosa producción, que aterriza en la capital de la mano de beon.Entertainment y LETSGO, congregó a numerosos rostros conocidos y apasionados del género en una noche donde el humor negro fue el gran protagonista.

La velada arrancó con un animado photocall por el que desfiló el elenco al completo de la producción, destacando nombres tan consagrados como Natalia Millán y Javier Navares, junto a jóvenes talentos como Cristina Picos, quienes compartieron con nosotros su ilusión en este arranque de temporada.

Tras el paso del equipo artístico, la alfombra roja continuó recibiendo a numerosas personalidades del panorama cultural. Por el photocall desfilaron rostros muy conocidos del teatro musical, como Adrián Lastra y Daniel Diges, además de destacados profesionales del mundo de la música y la interpretación.

A continuación, os dejamos con la galería completa de imágenes de una noche inolvidable en el Teatro Calderón, donde esta peculiar familia ya ha comenzado a conquistar al público madrileño.

FOTOS: La FAMILIA ADDAMS inunda de humor y misterio el Teatro Calderón de Madrid con su gran estreno Image


Nacho Aguado, Cristina Picos, Javier Navares, Javier Canales, Natalia Millán, Amparo Saizar y Omar Calicchio

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Natalia Millán

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Cristina Picos

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Javier Navares

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Omar Calicchio

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Julio Awad, Federico Bellone, Tom Regohouski, Andrew Lippa, Kevin Miserocchi y Sebastián Prada

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Andrew Lippa

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Kevin Miserocchi

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Pepa Lucas

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Javier Enguix

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Juanan Plaxas

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Pepa Lucas, Juanan Plazas y Javier Enguix

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Nacho Aguado, Cristina Picos, Javier Navares, Javier Canales, Natalia Millán, Amparo Saizar y Omar Calicchio

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Cristina Picos

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Javier Canales

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Federico Bellone

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Cristina Picos

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Amparo Saizar, Cristina Picos, Marta Melchiorre, Javier Navares, Javier Canales, Natalia Millán, Nacho Aguado, Omar Calicchio, Javier Enguix, Juanan Plazas, Pepa Lucas, Sebastián Prada, Julio Awad y Federico Bellone

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Carmen Conesa

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Adrián Lastra

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Laia Prats

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Lina del Sol

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Daniel Diges



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