FOTOS: La FAMILIA ADDAMS inunda de humor y misterio el Teatro Calderón de Madrid con su gran estreno

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El Teatro Calderón de Madrid se vistió anoche de gala, y de un característico luto, para acoger el esperado estreno de LA FAMILIA ADDAMS. La nueva y ambiciosa producción, que aterriza en la capital de la mano de beon.Entertainment y LETSGO, congregó a numerosos rostros conocidos y apasionados del género en una noche donde el humor negro fue el gran protagonista.

La velada arrancó con un animado photocall por el que desfiló el elenco al completo de la producción, destacando nombres tan consagrados como Natalia Millán y Javier Navares, junto a jóvenes talentos como Cristina Picos, quienes compartieron con nosotros su ilusión en este arranque de temporada.

Tras el paso del equipo artístico, la alfombra roja continuó recibiendo a numerosas personalidades del panorama cultural. Por el photocall desfilaron rostros muy conocidos del teatro musical, como Adrián Lastra y Daniel Diges, además de destacados profesionales del mundo de la música y la interpretación.

A continuación, os dejamos con la galería completa de imágenes de una noche inolvidable en el Teatro Calderón, donde esta peculiar familia ya ha comenzado a conquistar al público madrileño.

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