Ria Jones actuará en Sitges con ONE NIGHT ONLY el próximo septiembre

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La actriz y cantante británica Ria Jones, una de las voces más reconocidas del teatro musical del West End, actuará el próximo 3 de septiembre en el Teatre Prado de Sitges con ONE NIGHT ONLY, un concierto en formato íntimo de voz y piano que inaugurará la octava edición del Festival Dona – Art en Femení.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Jones se ha consolidado como una de las intérpretes más destacadas del teatro musical británico. Fue la actriz más joven en dar vida a Eva Perón en EVITA y, con tan solo 24 años, participó en el desarrollo inicial del personaje de Norma Desmond para SUNSET BOULEVARD, de Andrew Lloyd Webber. Años después, su interpretación del papel en el London Coliseum, donde sustituyó a Glenn Close, recibió una extraordinaria acogida por parte del público y la crítica, lo que la llevó a protagonizar posteriormente la gira británica y europea del musical.

A lo largo de su carrera también ha interpretado personajes tan emblemáticos como Grizabella en CATS, Fantine en LES MISÉRABLES, Rose en GYPSY o Dorothy Brock en 42ND STREET, además de participar en producciones como CHESS, GUYS AND DOLLS, ANYTHING GOES, INTO THE WOODS y VICTOR/VICTORIA.

Además de su carrera sobre los escenarios, Ria Jones ha actuado junto a orquestas de todo el mundo y ha sido invitada habitual de la Royal Philharmonic Orchestra en el Royal Albert Hall de Londres, así como de la BBC Concert Orchestra. También ha actuado ante la familia real danesa y, por invitación real, en el Palacio de Buckingham.

En ONE NIGHT ONLY, la artista ofrecerá un concierto en formato íntimo de voz y piano que permitirá al público descubrir de cerca la fuerza interpretativa y vocal que la ha convertido en una de las grandes damas del teatro musical británico, recorriendo algunos de los títulos más importantes de su carrera.

El concierto inaugurará la octava edición del Festival Dona – Art en Femení, que se celebrará del 3 al 6 de septiembre en el Casino Prado Suburense de Sitges.

Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta.

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