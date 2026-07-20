beon. Entertainment produce LA GRAN AUDICIÓN, el nuevo talent show de Canal Sur

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Canal Sur Televisión y la productora beon. Entertainment han anunciado el lanzamiento de LA GRAN AUDICIÓN, un innovador talent show, basado en una idea original de Darío Regattieri, dedicado íntegramente al teatro musical y que llegará al prime time de los sábados de la cadena autonómica el próximo mes de octubre. Presentado por el polifacético artista Pablo Puyol, el formato se consolida como el primer programa de estas características en habla hispana. A diferencia de otros certámenes internacionales enfocados en roles específicos, esta propuesta busca descubrir al interprete más completo mediante el dominio simultáneo del canto, la danza y la actuación, sirviendo además como motor para impulsar la industria cultural y creativa en Andalucía.

El proceso de selección ya ha comenzado con un casting online abierto hasta el 12 de agosto en la web oficial del programa. Posteriormente, el equipo de producción recorrerá las ocho provincias andaluzas durante tres semanas para llevar a cabo audiciones presenciales de las que saldrán 80 aspirantes. Estos finalistas se enfrentarán a una prueba intensiva de 48 horas en Sevilla para definir a los 24 concursantes definitivos. La convocatoria está abierta a perfiles de diversa índole, desde profesionales y semiprofesionales hasta amateurs de cualquier edad y origen que demuestren las aptitudes requeridas para subirse a un escenario.

Durante su participación, los concursantes residirán y se entrenarán en La Factoría, un centro de aprendizaje y ensayo donde trabajarán junto a destacados profesionales del sector y recibirán clases magistrales de figuras procedentes de grandes referentes internacionales como Broadway o el West End. Más allá del atractivo televisivo, el formato busca mostrar la realidad interna de las grandes producciones teatrales. El premio principal para el ganador será encabezar el reparto de un musical de gran formato, mientras que el resto de los participantes tendrá la oportunidad de incorporarse a futuros elencos profesionales.

Tanto Juande Mellado, director general de Canal Sur Radio y Televisión, como Darío Regattieri, creador del show, coinciden en señalar la relevancia de este proyecto para acercar el género al gran público y fomentar la empleabilidad en las múltiples disciplinas que rodean al teatro. En un contexto global donde el sector escénico afronta importantes retos, iniciativas centradas en la formación técnica y la proyección del talento emergente adquieren un valor estratégico para garantizar el futuro y la sostenibilidad de la industria del teatro musical.

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