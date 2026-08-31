CASTING CALL: EL HILO INVISIBLE abre audiciones para su segunda temporada en Madrid

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EL HILO INVISIBLE, EL MUSICAL ha abierto un nuevo proceso de audiciones para su segunda temporada en Madrid, que comenzará el próximo 29 de noviembre de 2026.

La producción busca dos intérpretes para dar vida a los personajes de Lia y Quimi, ambos con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años y perfil juvenil.

Para el personaje de Lia, se busca una intérprete-cantante con buen nivel de danza, mientras que para Quimi la convocatoria está dirigida a un intérprete-cantante con nociones de danza.

Las personas interesadas podrán presentar su candidatura a través del formulario habilitado por la producción y disponible en la biografía de sus redes sociales. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 14 de septiembre.

EL HILO INVISIBLE, EL MUSICAL es la adaptación teatral del cuento El hilo invisible, de Míriam Tirado, y ha sido creado por Alícia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo.

El espectáculo afrontará a partir del 29 de noviembre su segunda temporada en Madrid, para la que ahora se pone en marcha este proceso de selección destinado a incorporar a los nuevos intérpretes de Lia y Quimi.

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