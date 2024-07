Dimensión Vocal lleva CON LA BOCA ABIERTA a Viena

Enter Your Email to Unlock This Article



Los próximos 17 y 18 de julio el Festival Internacional VokalTotal de Viena contará con la participación del grupo español Dimensión Vocal con su espectáculo CON LA BOCA ABIERTA.

El Festival Internacional VokalTotal, es una de las competiciones vocales más prestigiosas del mundo y la más relevante a nivel europeo. Se realiza desde 1999 y por ella han pasado a lo largo de las décadas más de 150 de los mejores grupos vocales del mundo como Maytree (KOR), Women Of The World (USA) o Vocal Six (SWE) así como beatboxers como Napom (USA), Alexinho (FRA) o el reconocido español Musantro —el que fuera el primer beatboxer de Dimensión Vocal. Es un festival que sirve como punto de encuentro para la música a capela a nivel internacional, con grupos procedentes de todos los rincones del globo (especialmente de Europa y Asia) y que abre las puertas del mundo a los grupos que son capaces de destacar.

Dimensión Vocal es el primer grupo español en participar en casi 20 años. El grupo participará el 17 de julio (PURE) y el 18 de julio (AUGMENTED) y al final de ambas jornadas se dará a conocer el ganador del premio.

Dimensión Vocal participa con otros 13 grupos provenientes de 8 países: Alemania, Taiwán, Italia, Austria, Reino Unido, Singapur, Eslovenia y Bélgica.

Tras su paso por el festival, CON LA BOCA ABIERTA regresará a Madrid a partir de septiembre, espectáculo con el que ganaron el Premio BroadwayWorld del Público 2023.

CON LA BOCA ABIERTA cuenta la historia de cinco desconocidos cuyas vidas se ven interrumpidas súbitamente cuando una visita celestial les sorprende en medio de la consulta de un dentista. Se trata del único show 100 % a capela de la cartelera de Madrid, con unos arreglos musicales sorprendentes ejecutados exclusivamente a través del beatbox y la armonía vocal de sus cinco intérpretes. Una auténtica fiesta sonora a lo largo de la cual desfilan más de 100 éxitos musicales recreados e interpretados solo con la voz.

Nacida en 2011 en el seno de la Madrid Youth Orchestra (MAYO), Dimensión Vocal surgió como una apuesta de cinco músicos profesionales por crear un grupo a capela capaz de acercar la música sin instrumentos al gran público. Con un repertorio que abarca desde motetes renacentistas hasta los últimos éxitos de la música moderna, a sus posibilidades sonoras se le une uno de los beatboxers más sorprendentes. En 2018 presentan su primer espectáculo músico-teatral (En busca del sagrado acapella). Ya en 2021 estrenan su segundo espectáculo: Con la boca abierta, representado originalmente en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid con una gran acogida del público y la crítica. En 2022 adquieren gran notoriedad pública por su participación como semifinalistas en Got Talent España.

