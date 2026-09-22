Claudia Molina vuelve al Teatro Arlequín con EL AMOR Y MUCHO MATCH!
La comedia interactiva regresa en septiembre, octubre y noviembre con cuatro nuevas funciones tras su exitosa primera temporada en Gran Vía
La comedia interactiva protagonizada por Claudia Molina y Manuel Bartoll, vuelve a apostar por una propuesta en la que el público tiene un papel fundamental y puede decidir el rumbo de la historia en cada función. El espectáculo ha conectado con el público desde sus primeras representaciones gracias a su formato participativo, que combina comedia e interacción con los espectadores, quienes dejan de ser simples espectadores para formar parte del desarrollo de la obra.
La historia sigue a Carol, quien tiene su vida patas arriba. No le gusta su trabajo, discute con su familia, hasta su perro parece tener algo que reprocharle y por supuesto, el amor tampoco es un tema fácil. Después de encadenar varias citas desastrosas, decide probar suerte instalando una conocida aplicación de citas. Lo que no sabe es que las cosas pueden complicarse mucho más de lo esperado. EL AMOR Y MUCHO MATCH! combina lo mejor del monólogo, teatro y teatro musical en una propuesta dinámica, donde el público se convierte en confidente de Carol para tomar decisiones que pueden cambiar su rumbo.
Al frente del reparto se encuentra Claudia Molina, intérprete con una amplia trayectoria tanto en cine y televisión como sobre los escenarios, especialmente vinculada a la comedia y al teatro musical. La actriz es conocida por su participación en ANA Y LOS 7 y por su victoria en la primera edición de MIRA QUIÉN BAILA. Junto a ella, Manuel Bartoll, formado en interpretación, canto y danza, cuenta con experiencia en reconocidos musicales como JESUCRISTO SUPERSTAR, SHREK, PETER PAN y BOB ESPONJA.
EL AMOR Y MUCHO MATCH! cuenta además con un equipo creativo que acumula más de quince producciones conjuntas, entre las que destacan títulos como ESOS LOCOS FANTASMAS, CENICIENTA o GARBAGE. Los encargados de la dirección artística y musical son Paula Guida y Jorge Ahijado; y la producción está liderada por Fernando Gonzalo, al frente de Extresound Producciones. Dicha compañía con más de quince años de trayectoria en el sector del espectáculo es responsable de producciones como WE LOVE QUEEN, WE LOVE DISCO y LA FUERZA DEL DESTINO. Su catálogo abarca musicales, comedias y grandes formatos en gira nacional.
Después de su primera temporada estrenada en enero de este año, EL AMOR Y MUCHO MATCH! vuelve al Teatro Arlequín, con una propuesta recomendada para mayores de 16 años. Se presentará los siguientes miércoles a las 18:00 h:
23 de septiembre, 7 de octubre, 21 de octubre y 4 de noviembre.
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