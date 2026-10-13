Catherine Zeta-Jones recuerda CHICAGO: «Fue la etapa más feliz de mi carrera»

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Más de dos décadas después de que el emblemático And All That Jazz conquistara la gran pantalla, el recuerdo de CHICAGO sigue muy vivo para Catherine Zeta-Jones. Con motivo de la promoción de su nueva serie, KILL JACKIE, la actriz galesa ha conversado con la revista Fotogramas para recordar la preparación del papel que le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2003 por dar vida a Velma Kelly.

Para Catherine Zeta-Jones, aquel proyecto representó una de las experiencias más gratificantes de su carrera:

«Prepararme para CHICAGO fue probablemente la etapa más feliz que he vivido en un entorno de trabajo».

La actriz destaca que la clave de esa vivencia estuvo en los meses de intensos ensayos previos al rodaje y en el fuerte espíritu de compañía que unió al reparto. Según explica, el elenco compartía tantas horas en la sala viendo trabajar al resto de compañeros que llegaron a dominar la obra con tanta precisión que prácticamente habrían podido representarla entera en directo sobre un escenario.

Asimismo, subraya lo reconfortante que resulta cuando un nivel de exigencia tan alto se traduce en un éxito rotundo, un hito que además coincidió con una etapa personal inolvidable al contar con el apoyo constante de su familia durante la filmación.

Estrenada en 2002 y dirigida por Rob Marshall, la versión cinematográfica de CHICAGO marcó un hito en la historia reciente del género al conseguir seis premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Años después, Catherine Zeta-Jones ratificaría su talento escénico al ganar el Premio Tony en 2009 por la reposición de A LITTLE NIGHT MUSIC en Broadway.

Imagen de cabecera: Archivo / Galería de imágenes propia de BroadwayWorld.

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