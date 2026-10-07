BROADWAY TEA abre el telón: el nuevo segmento de BroadwayWorld Spain dedicado al teatro musical
El programa combina actualidad, debates, juegos y mucho humor para acercar el mundo de los musicales junto a la mejor variedad de tés
BroadwayWorld España estrena el 7 de octubre: BROADWAY TEA, un nuevo segmento dedicado al mundo del teatro musical en el que las noticias, debates, juegos y el humor se sirven acompañados de una buena taza de té. Con el primer episodio, titulado ABRIMOS EL TELÓN, comienza una nueva propuesta pensada para hablar de musicales desde una perspectiva cercana y dinámica encabezada por Emilia Ruiz de Somocurcio, actriz en formación y aficionada de los musicales. Junto a ella y detrás de la cámara su amiga y compañera de clases Sol Castrillón se une a la sección del té desde el otro lado del objetivo, convirtiéndose también en una pieza fundamental de este nuevo espacio.
BROADWAY TEA busca combinar información y entretenimiento para descubrir tanto lo que está ocurriendo actualmente en el escenario, como aquellas historias y momentos que siguen formando parte de la conversación. A lo largo del programa, se recorren diferentes aspectos del mundo de los musicales a través de varias secciones, cada una con una personalidad propia y junto a un té especial.
HOT TEA: la actualidad de los musicales
En HOT TEA, el programa pone el foco en lo que está ocurriendo actualmente dentro del mundo de los musicales. Anuncios, novedades, estrenos y temas de la actualidad se convierten en el contenido de esta sección, acercando al público las historias que están dando de qué hablar.
SPICY TEA: opiniones y debates
El segmento más picante del programa llega con SPICY TEA, un espacio dedicado a opiniones, debates y preguntas que pueden generar más de una discusión entre los amantes del teatro musical. Aquí encontramos los famosos “hot takes” y aquellas cuestiones controversiales que quizá no siempre se plantean en voz alta.
OLD TEA: porque el chisme también tiene historia
No todo tiene que ser actualidad. OLD TEA recupera historias y momentos del pasado relacionados con los musicales, demostrando que el buen chisme no pierde vigencia con el paso del tiempo.
SWEET TEA: el lado más especial de los musicales
El lado más nostálgico llega con SWEET TEA, una sección dedicada a las historias, momentos y recomendaciones que muestran la parte más entrañable de los musicales. Pero el té también sale del plató, ya que en algunas de sus entregas, la sección busca llevar esta conversación directamente a la calle, interactuando con el público para descubrir sus canciones y recuerdos favoritos del teatro musical.
PICTEAONARY: musicales a través del juego
Y, porque BROADWAY TEA también tiene su propio juego. En PICTEAONARY, los musicales se convierten en pistas que habrá que descifrar para descubrir de qué título se trata. Una dinámica que pone a prueba los conocimientos de la conductora y añade un toque competitivo al programa.
El programa estrenará un nuevo episodio cada miércoles a través del canal de YouTube de BroadwayWorld SPAIN, donde el público podrá acompañar a Emilia y Sol en nuevos encuentros cargados de teatro, música y por supuesto, mucho TEA.
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