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Los compositores Richard M. Sherman, Robert B. Sherman y Alan Menken han firmado algunas de las canciones más recordadas de la historia de Disney. Su legado es el eje de AL COMPÁS DE LA MAGIA DISNEY: SHERMAN BROTHERS Y Alan Menken, el nuevo libro de Carlos Rivera Díaz y Gonzalo Fernández Monte, que será publicado próximamente por la editorial Applehead.

La obra recorre las trayectorias de los Hermanos Sherman y Alan Menken a través de las películas que marcaron la historia del estudio, analizando el proceso creativo y la influencia de composiciones pertenecientes a títulos como MARY POPPINS, LA BRUJA NOVATA, LA SIRENITA, LA BELLA Y LA BESTIA, POCAHONTAS y EL JOROBADO DE NOTRE DAME.

Según sus autores, se trata de la primera publicación dedicada de forma conjunta a los Hermanos Sherman y Alan Menken. Asimismo, destacan que es el primer libro publicado en castellano centrado en los Hermanos Sherman y la primera obra de ámbito internacional que aborda la trayectoria de Alan Menken en Disney.

El libro está firmado por el periodista cultural Carlos Rivera Díaz, director de Carlos Rivera Comunicación y creador del proyecto Desde Mi Butaca, y por Gonzalo Fernández Monte, doctor en Musicología, profesor superior de Piano y especialista en teatro musical, que compagina su labor docente e interpretativa con la investigación sobre la historia del teatro musical.

AL COMPÁS DE LA MAGIA DISNEY: SHERMAN BROTHERS Y Alan Menken llegará próximamente a las librerías. Mientras tanto, la editorial Applehead ha abierto una preventa de una edición limitada con condiciones especiales para los primeros lectores.

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