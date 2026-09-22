90 MINUTOS, el musical sobre el ghosting y la responsabilidad afectiva, se despide de Madrid

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

El musical 90 MINUTOS se despide definitivamente de la cartelera madrileña el próximo 29 de septiembre. La obra ofrecerá su última función a las 20:00 horas en el Teatro Maravillas, poniendo fin a una temporada que comenzó el pasado 26 de mayo. A lo largo de estos meses, la producción ha logrado consolidarse entre las propuestas teatrales de la capital gracias a su profunda reflexión sobre el ghosting, la responsabilidad afectiva, el amor y la fragilidad del dolor tras un adiós.

El elenco sobre el escenario está encabezado por Sergio Campoy, Gerard Jiménez y Elena Cárdenas, quienes dan vida a los protagonistas de esta historia. La propuesta destaca por un cuidado diálogo entre la interpretación actoral y el apartado musical en directo, ejecutado por Pablo Gómez al teclado, Juan Torresi a la guitarra y Darío Fernández a la batería. En este ensamblaje, la música y el personaje de La Diva construyen un potente paisaje emocional para dar voz a todo aquello que los personajes no consiguen verbalizar con palabras.

A lo largo de su temporada, el espectáculo ha contado con un cálido respaldo por parte de la crítica especializada. Publicaciones como Todoliteratura han definido la obra como una elegía bellísima sobre el territorio emocional que queda tras las despedidas, mientras que Gastrostyle ha elogiado la poderosa combinación entre la música y el conflicto dramático, señalando que el montaje alcanza cotas altísimas de intensidad artística. Tras meses en cartelera, el Teatro Maravillas acogerá la representación final para despedir a uno de los títulos más singulares de la temporada.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 39 Days 14 Hrs 48 Min 07 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Email Text Mobile phone Sign up Consent is not a condition of any purchase. Reply STOP to cancel, HELP for help. Privacy I agree to receive recurring automated SMS news alerts from BroadwayWorld at the number above. Up to 5 msgs/week. Msg & data rates may apply.Reply STOP to cancel, HELP for help. Terms 6-digit code Verify Resend link