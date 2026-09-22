90 MINUTOS, el musical sobre el ghosting y la responsabilidad afectiva, se despide de Madrid
Tras varios meses en cartel y con un amplio respaldo de la crítica, el musical ofrecerá su última función en la capital el próximo 29 de septiembre
El musical 90 MINUTOS se despide definitivamente de la cartelera madrileña el próximo 29 de septiembre. La obra ofrecerá su última función a las 20:00 horas en el Teatro Maravillas, poniendo fin a una temporada que comenzó el pasado 26 de mayo. A lo largo de estos meses, la producción ha logrado consolidarse entre las propuestas teatrales de la capital gracias a su profunda reflexión sobre el ghosting, la responsabilidad afectiva, el amor y la fragilidad del dolor tras un adiós.
El elenco sobre el escenario está encabezado por Sergio Campoy, Gerard Jiménez y Elena Cárdenas, quienes dan vida a los protagonistas de esta historia. La propuesta destaca por un cuidado diálogo entre la interpretación actoral y el apartado musical en directo, ejecutado por Pablo Gómez al teclado, Juan Torresi a la guitarra y Darío Fernández a la batería. En este ensamblaje, la música y el personaje de La Diva construyen un potente paisaje emocional para dar voz a todo aquello que los personajes no consiguen verbalizar con palabras.
A lo largo de su temporada, el espectáculo ha contado con un cálido respaldo por parte de la crítica especializada. Publicaciones como Todoliteratura han definido la obra como una elegía bellísima sobre el territorio emocional que queda tras las despedidas, mientras que Gastrostyle ha elogiado la poderosa combinación entre la música y el conflicto dramático, señalando que el montaje alcanza cotas altísimas de intensidad artística. Tras meses en cartelera, el Teatro Maravillas acogerá la representación final para despedir a uno de los títulos más singulares de la temporada.
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