Review: Do Plzně už nejen za muzikálem
Do Plzně už nejen za muzikálem
Muzikálový soubor plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla uvedl svou první letošní premiéru. Mimorepertoárový hudební večer Jsme muzikál již uvádí opakovaně. Tentokrát je název večera doplněn přídomkem “nejen” u slova muzikál. Členové souboru totiž vystoupili ze svých muzikálových kolejích a na scéně Velkého divadla vystupují s hity písňovými. Na scéně divákům během večera prezentují několik různých hudebních žánrů. Po premiérovém víkendu si budou moct hudební večer diváci užít ještě na konci kalendářního roku, tentokrát na Nové scéně.
Dramaturgyně plzeňského muzikálu Gabriela Petráková je zároveň režisérkou tohoto hudebního programu. Volba jednotlivých písní byla na samotných členech souboru. Celý soubor se tak před diváky odhaluje. Na mnoha písních je znát, že se jedná o opravdové srdcovky. O to víc je důležité s jakou pečlivostí byly pro potřeby divadla zaranžované. Hudební nastudování a vedení kapely se pro tentokrát ujal talentovaný Vojtěch Adamčík. Některé popová čísla, např. od Lady Gaga nebo Katy Perry jsou pro provedení živou kapelou opravdovými hudebními perličkami. Zahrát je jako doprovod pro zpěváky přímo na jevišti je výkon hodný obdivu. V prostoru Velkého divadla je navíc vše perfektně slyšet a zpěvákům rozumět, což je důkaz skvělé práce techniků, jmenovitě Lumíra Havlase. Choreorafii k písním sebe a svých kolegů vytvořili Tereza Koželuhová a Pavel Klimenda a odvedli skvělou práci. Je vidět, že soubor umí společně velmi dobře pracovat a doplňují se navzájem svými individuálními přednostmi.
Teď už ale k průběhu hudebního večera během sobotní premiéry. Je třeba říct, že dramaturgie večera se povedla. Svižná čísla střídala ta pomalejší, české písně zase ty zahraniční. Každý divák si tak našel to své. Ještě aby ne, když je muzikálový soubor v Plzni tak pestrý. Osvěžující bylo poznat blíže členy souboru, které diváci nemají možnost vidět ve velkých solových rolích v běžném divadelním repertoáru. Kromě solových čísel, při kterých v menší nebo větší míře vypomáhali svým partnerům ostatní členové souboru, zazněly během večera také skupinová čísla. Večer soubor otevíral s písní Dance the Night od zpěvačky Dua Lipa v důmyslné choreografii. Píseň Wannabe od Spice Girls byla kromě perfektních výkonů členek souboru a kapely doprovázena projekcí videa ze zákulisí. Poutavými světelnými efekty pak soubor večer společně uzavřel písní Firework od Katy Perry.
Pokud jste premiérový víkend ve Velkém divadle nestihli, určitě si naplánujte návštěvu prosincového termínu vystoupení Jsme (nejen) muzikál. Budete mít možnost naživo poznat jak písně, které v divadle už možná nikdy nezazní, tak i samotný soubor. Bez masek, takoví, jací doopravdy jsou. V doprovodu skvěle řízené kapely a technického zajištění v divadle se na mimorepertoárové scéně muzikálů u nás jedná o unikátní divácký zážitek.
Snímky od Ireny Štěrbové z inscenace poskytlo DJKT.
Prefer BroadwayWorld in Google Search?
Add us as a preferred source so our stories show up more often in Top Stories and Google’s AI answers — for you.
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...
|
Open ART Fest 2026 – Největší rodinná show
PVA EXPO Praha (11/28-11/29)
|
Images of love - black light theatre
HILT blak light theatre (7/17-12/31)
|
Bohumil Pečinka & Petros Michopulos: Kecy a politika - Volební speciál
Sono Centrum (10/08-10/08)
Reader Reviews
To post a comment, you must register and login.