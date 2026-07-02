Review: Plzeňský Lochotín nastartoval léto ve stylu MAMMA MIA!
Plzeňský amfiteátr Lochotín hostil na svém desátém ročníku pompézní koncertní verzi muzikálu Mamma Mia!
Plzeňský amfiteátr Lochotín hostil na svém desátém ročníku pompézní koncertní verzi muzikálu Mamma Mia!, který plzeňský soubor uvedl premiérově. Inscenaci za třech červnových večerů zhlédlo více než 22 tisíc diváků.
25., 26. a 27. června odehrálo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni muzikál Mamma Mia! v rámci projektu Noc s operou. Jednalo se již o desátý ročník této akce a na takto kulaté výročí si plzeňské divadlo zajistilo něco extra. Muzikál Mamma Mia! se v Plzni doposavad nikdy neuváděl. Pro obrovský zájem o původně plánované dva večery organizátoři akci rozšířili o jeden večer navíc. Proto se prodalo více než 21 tisíc lístků. Páteční uvedení navíc mělo i charitativní přesah, město Plzeň přispělo z každé prodané vstupenky 26 korunami na charitativní účely. Plzeň zároveň ohlásila příští ročník Noci s operou, ve které uvede tentokrát opět operní inscenaci, konkrétně Verdiho Trubadúra.
Zpět k Mamma Mia! Režie inscenace se ujal bývalý šéf plzeňského muzikálu Lumír Olšovský. Kromě známých hvězd plzeňského muzikálu jako jsou Soňa Hanzlíčková, Jozef Hruškoci, Eva Staškovičová, Kateřina Chrenková, Lucie Zvoníková nebo Lukáš Ondruš, vystoupili v plzeňském provedení také hvězdy dalších českých muzikálových scén. Tereza Bebarová, Markéta Pešková, Martin Písařík, Marek Němec, Viktorie Tandlerová nebo Maxmilián Kocek. Každý večer přinesl jinou skladbu obsazení, což jistě přilákalo některé diváky k opakované návštěvě. V sobotu navíc vystoupil v hlavní mužské roli sám Lumír Olšovský. Celkově je třeba říct, že plzeňský ansámbl v této jednorázové akci umělecky obstál. Skvěle hrající kapela pod vedením Dalibora Bárty si hudebně podmanila celý amfiteátr. Jedinou slabinou večera tak zůstává původní nešikovný překlad známých hitů.
Na šikovně řešené a modulární scéně Ondřeje Brýny se každý večer vystřídalo 241 umělců včetně komparzistů z řad veřejnosti a osel, všichni v kostýmech Andrey Pavlovičové. Na diváka se zde skutečně přenášela atmosféra řecké vesnice, kde to neustále žije. Impresivní choreografie Pavla Klimendy, která zapojila i diváky, zformovala z každého horkého červnového večera skutečný začátek léta se vším všudy. Nelze v článku pojmout veškeré úspěchy, sám autor navštívil pouze jeden ze tří večerů. Za zmínku však stojí velmi podařené herecké, pěvecké i taneční výkony ústřední svatební dvojice Viktorie Tandlerové a Maxmiliána Kocka. Skvěle herecky sehrané bylo jak trio mužů v podání Jozefa Hruškociho, Marka Němce a Lukáše Ondruše, tak i žen: Soňa Hanzlíčková, Markéta Pešková a Kateřina Chrenková. Jednoduše i mimo pěvecká čísla byla na co se dívat, možná až příliš. Kamery promítající akci na scéně i pro diváky „na dece“ nestíhaly veškerou muzikálovou akci zachytávat.
Plzeňský muzikál opět ukázal, že se s každou další inscenací posouvá na novou úroveň a tím nastavuje laťku českého muzikálu. Diváci se těší na další nové inscenace a za dva roky snad na další letní amfiteátrový hit na Lochotíně. Pokud máte rádi i operu, nelze jinak než doporučit nákup vstupenek na příští ročník již nyní. Trubadúr už je od konce června v prodeji. Za snímky z uvedení muzikálu děkujeme DJKT a autorům: Martin J. Polák, Martina Root a Iryna Bidasová.
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