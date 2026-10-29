Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
Review: CARMEN zavítala do New Yorku, vzala to přes Městské divadlo v Brně
Světová premiéra nového muzikálu v Městském divadle v Brně
Carmen, příběh z New Yorku je nový muzikál autorů Ivána Macíase a Félixe Amadora, které mohou diváci znát ve spojení s muzikálem Medicus. Ten má Městské divadlo v Brně na repertoáru od roku 2022. Autory v Brně zaujal nadšený a intenzivně pracující tým v kombinaci s otevřeným publikem, které fandím originálním muzikálovým kusům, nejen těm přicházejícím z Broadwaye, či West Endu. Jelikož se Medicus řadí mezi nejúspěšnější tituly divadla z posledních let, očekávání ve vztahu ke Carmen byla od začátku vysoká. Jak se inscenace povedla?
Ještě před začátkem představení diváky jistě zaujme originální opona, která vychází z vizuálu inscenace. Přihlížející jsou tak od usednutí na svá místa naladění do atmosféry divokého New Yorku, ve kterém je známý příběh zasazen. Autoři si jej vybrali záměrně. New York nazývají hlavním městem světa, multikulturním prostředím, ve kterém se setkávají různé národnosti, sociální vrstvy a osobnosti. Zkrátka pro každého se zde nabízí jiný obrázek podle toho, kam patří. Carmen je v New Yorku uvázaná. Utekla sem za vidinou lepšího života, amerického snu, nicméně je nadále držena ve spárách mafie a obchodu s bílým masem.
Jednoho dne se setkává s mladým Joeym, který je sice potomek imigrantů, nicméně se mu daří. Čerstvý absolvent policejní akademie má jistou práci ve službách zákona. Setkání s divokou a nikdy se nevázající Carmen je mu však osudným. Bezhlavě se do ní zamiluje a zápletka je na světě. Muzikál samotný je nejsilnější ve chvíli, kdy se v něm ozývají latinské rytmy a motivy, které jsou pro autory autentické. Jednotlivé písně plynule navazují na dramatické scény, nicméně ani v těch nejintenzivnější nepostupují dál než do náznaků. Pěvecké i herecké výkony premiérových představitelů Kristýny Daňhelové, Marca Salvadoriho a Esther Mertové jsou bez chybičky. Všichni tři ve svých rolích odvedli velký kus práce.
Přestože jsou herecké scény slabším místem a zdá se, že děje v inscenaci jednoduše není dost pro celovečerní muzikál, herci odvádí skvělé výkony, obzvlášť v komediálních scénách. Nevýhodou je zde umístění orchestru do zadní části jeviště. Reprodukovaný zvuk je nejspíš důvodem, proč hudba postrádá určitou dynamiku, na kterou jsou diváci v Brně zvyklí. Díky tomu se však mohou herci pohybovat opravdu i jen pár centimetrů od diváků v prvních řadách, a tak je vtáhnou do děje. Na scéně se navíc v několika chvílích objevuje konstrukce arény, která připomíná právě i arénové usazení diváků v hledišti. Všichni jsme pak svědky dění uprostřed a svým soudem se stáváme účastni dilemat postav na jevišti. Za práci s kulisami si zaslouží technický tým divadla velký obdiv, stejně jako autor návrhu Christoph Weyers. Mimo dříve zmiňované je třeba vypíchnout výkony Andrey Zelové, Rastislava Širily, Lukáše Janoty a Jiřího Macha. Překlad a textová lokalizace Zuzany Čtveráčkové se povedla, naráží však na rozdíly v české a španělské dikci. Po první dějově vlažnější půlce přichází intenzivní závěr a spolu s přesvědčivými pěveckými výkony hlavních představitelů Carmen, příběh z New Yorku na české scéně obstojí. Jistě se na ni budou někteří diváci vracet a získá si pevné místo v brněnském muzikálovém repertoáru. Přejeme inscenaci, ať se ji zadaří i na mezinárodní půdě.
Snímky z inscenace pochází z webu Městského divadla v Brně.
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