LEÓN & LIGHTFOOT: SALLE DE DANSE Will Come to Oslo in October

NEW! Norway Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Norway & beyond. Sign Up

Med humor, slående scenebilder og innovative trinn har Sol León og Paul Lightfoot for lengst trollbundet det norske publikummet. Nå vender de tilbake med to verk – én norgespremiere og én av sine mest feirede balletter.

Kan vi knytte forbindelser uten å røre ved hverandre? Dette spørsmålet ligger til grunn for koreografduoen León og Lightfoots nyskapte Salle de danse, som danses i Norge for første gang. Svaret er ja – og når 40 dansere fyller hele scenerommet, er resultatet kraftfullt og rørende sårbart.

I Salle de danse rettes blikket mot selve grunnstammen i danserens hverdag: ballettklassen. Inspirert av dette daglige ritualet vokser verket frem i kjent stil: med lange linjer og markante detaljer, halsbrekkende soloer og slående duetter.

Forløperen til Salle de danse ble opprinnelig skapt som film under pandemien, koreografert av Paul Lightfoot. Nå gjenskapes og videreutvikles det for scenen, med ny tittel og til nyskreven musikk av prisbelønte Ilya Demutsky – fremført av Operaorkestret.

Shoot the Moon åpner dørene til et univers av relasjoner – og ensomheten som ofte skjuler seg i dem. Tre roterende rom rammer inn historiene som utspiller seg på filmatisk vis, mens Philip Glass’ skiftende musikk driver de tre danserparene gjennom fortellinger om lengsel, brudd og uuttalte følelser.

«(…) nok et fantastisk verk av Paul Lightfoot og Sol León», skrev VG etter norgespremieren i 2010, og trillet terningkast seks. I år fyller Shoot the Moon 20 år. Dette gjensynet har vi ventet på!

De har fått det norske publikummet til å stå timevis i kø for å sikre seg billetter til moderne ballett, og de får frem det aller beste i hver eneste danser på scenen. Spanske Sol León og britiske Paul Lightfoot har utviklet et helt særegent bevegelsesspråk – både flytende og rått, vektløst og samtidig dirrende av underliggende spenning. Verkene deres er blitt fremført over hele verden, særlig av Nederlands Dans Theater (NDT), hvor duoen var huskoreografer fra 2002 til 2020.

I 2024 danset Nasjonalballetten forestillingen Diamanter: León & Lightfoot/Balanchine for fulle hus. Les intervjuet med León og Lightfoot her.

Få Broadway-nyheter på WhatsApp Få de siste oppdateringene, nyhetene og eksklusivt innhold direkte i appen.

Don't Miss a Norway News Story

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...