ELEKTRA Will Come to Oslo in September

NEW! Norway Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Norway & beyond. Sign Up

I et slitent barndomshjem i Oslos utkant finner et grusomt hevndrap sted. Richard Strauss’ intense musikk møter Ole Anders Tandbergs moderne iscenesettelse – nå med en av Norges største sopraner i hovedrollen.

Traume, tragedie, thriller og triumf

Elektra dyrker sin døde far og drømmer om at broren skal komme hjem og drepe moren. Hun kretser rundt det forfalne barndomshjemmet som et blodtørstig villdyr, mens moren skjelver av fyllenerver, angstanfall og mareritt bak lukkede dører.

Richard Strauss’ korte og intense opera slo ned som en bombe i 1909. Librettoen av Hugo von Hofmannsthal var tydelig inspirert av Sigmund Freuds studier av hysteriske kvinner. Med utgangspunkt i Sofokles’ klassiske tragedie viste Hofmannsthal og Strauss hvor ødeleggende det kan være når et traume tar bolig i kroppen.

Teige rolledebuterer som Elektra

Da Elisabeth Teige var å se i Elektra i 2023, ble hun hyllet av pressen – og mottok den høythengende Musikkritikerprisen for rollen som Krysotemis. Nå er hun tilbake, men denne gangen i hovedrollen Elektra.

En stor rolledebut venter også Marita Sølberg, som søsteren Krysotemis. Klytaimnestra synges av Karen Cargill, mens Magnus Staveland og Yngve Søberg vender tilbake til sine kritikerroste tolkninger av Aigistos og Orestes.

Enorm musikk

På scenen står sterke stemmer; i graven lever et stort og vilt dyr av et orkester –111 musikere – under ledelse av Operaens musikksjef, Edward Gardner.

Elektra byr på hardtslående, høyspent musikk du ikke kan oppleve noe annet sted enn i operasalen.

Tandbergs unike signatur

Regissør Ole Anders Tandberg er kjent for suksesser både på teater- og operascener. Tidligere har han gjort stor suksess med Poppeas kroning, Ulysses vender hjem, Rigoletto og Lady Macbeth fra Mtsensk ved Den Norske Opera & Ballett.

Tandberg og hans kunstneriske team setter ofte handlingen et sted vi kjenner. Elektra får utspille seg ved et hus du sikkert har sett – det du går litt ekstra fort forbi – på vei hjem en sen vinterkveld ...

Få Broadway-nyheter på WhatsApp Få de siste oppdateringene, nyhetene og eksklusivt innhold direkte i appen.

Need more Norway Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...