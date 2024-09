Valentina Tóth Comes to Grote Zaal This Month

Enter Your Email to Unlock This Article



Valentina Tóth won in 2022 de jury- en publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival en werd door de Volkskrant uitgeroepen tot hét comedytalent van 2023. Haar eerste avondvullende voorstelling ‘Wildbloei’, een ode aan de hysterische vrouw, kreeg vijf sterren in NRC en de Volkskrant. In deze tragikomische, muzikale onewomanshow verkent Valentina de clichés van het vrouwbeeld in onze maatschappij.

Gewapend met een flinke dosis muzikaliteit, humor, snelle schakels en grote personages, houdt ze haar publiek onder schot en brengt ze hopelijk een beetje sympathie teweeg. Of bevreemding.

The performance is on 28 September 2024.

Comments