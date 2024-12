SATURDAY NIGHT FEVER Comes to the Netherlands

Enter Your Email to Unlock This Article



Deze vernieuwde versie van de iconische musical ‘Saturday Night Fever’, met de wereldhits van o.a. The Bee Gees, voert je terug naar het New York van de seventies. Daar waar het leven rauw en hard is, maar zorgen worden vergeten in de disco en de dans afleiding en hoop biedt.

Buddy Vedder is de jonge aantrekkelijke Tony Manero die uit een arm immigrantengezin komt en opgroeit in Brooklyn. Hij en zijn vrienden dromen van het onbereikbare Manhattan, aan de andere kant van de rivier. Elke zaterdagavond ontsnappen ze aan de dagelijkse realiteit in de disco ‘2001 Odyssey’. Tony is de koning van de dansvloer, hij wordt aanbeden door vrouwen en is het voorbeeld voor alle mannen. Als hij op een avond de mooie Stephanie Mangano ontmoet, gespeeld door Esmée Dekker, zet dit zijn wereld op z’n kop. Na een aantal dramatische gebeurtenissen en confrontaties met zijn familie en vrienden besluit hij om samen met haar de stap naar het succesvolle en bruisende Manhattan te wagen. Op zoek naar een nieuwe toekomst.

Met wereldhits als Stayin’ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than A Woman, Disco Inferno, If I Can’t Have You en You Should Be Dancing.

De voorstelling wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels gezongen.

In deze voorstelling wordt gebruik gemaakt van (stroboscopische) lichteffecten en harde geluiden. Tevens komen onderwerpen als (seksueel) geweld, racisme en zelfdoding aan bod. Denkt u aan zelfdoding neem dan contact op met 113 Zelfmoord Preventie via www.113.nl of 0800-0113. Wij raden een leeftijdsadvies van 16+ aan.

