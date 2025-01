LIGGEN BLIJVEN IS GEEN OPTIE Comes to Polanentheater

Enter Your Email to Unlock This Article



Stel, een arts zegt op een dag tegen je: ‘Ik heb slecht nieuws voor je. Je wordt niet meer beter.’ Wat doet dat met je? Hoe ga je daarmee om, en hoe verandert dat je leven? Misschien overheersen boosheid, verdriet of angst. Of misschien accepteer je het nieuwe normaal en zet je je kwetsbaarheid in als kracht. Wie weet ontwikkel je op jouw manier veerkracht en vitaliteit – maar hoe doe je dat eigenlijk? Eén ding is zeker: vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met tegenslagen. ‘Hoe doe je dat Alex, opstaan en weer doorgaan als het leven je laat struikelen?’

Die vraag krijgt hij vaak te horen. In een persoonlijke zoektocht naar veerkracht vindt Alex het antwoord. En dat inzicht deelt hij op luchtige, soms confronterende en vooral inspirerende wijze in Liggen blijven is geen optie: een voorstelling vol humor. Met een zangeres die zijn verhaal muzikale kracht bijzet en een acrobaat die de vitaliteit van het menselijk lichaam verbeeldt.

De voorstelling is gebaseerd op de ervaringen die Alex uitwisselde met veerkrachtige lotgenoten en op zijn gesprekken met artsen en deskundigen die alles weten over gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Hij ontdekt daarin de vele vormen die veerkracht kan aannemen. Kun je de vitaliteit van een topsporter bijvoorbeeld wel vergelijken met de kracht die loskomst wanneer je bestaan plots in gevaar komt? Het antwoord vindt Alex uiteindelijk in zichzelf.

Eén ding is zeker: lachen is daarbij onmisbaar. Want het loopt altijd anders dan verwacht – en daar kun je maar beter niet te spastisch over doen. Kortom, een verrassend en inspirerende voorstelling met zang en acrobatiek dat op overtuigende wijze laat zien hoe veerkracht, vitaliteit en inclusie aanzetten tot positieve verandering.

