Feature: YENTL En De Boer Vieren 10-Jarig Jubileum Met Nieuw Album en Concerttour!

Cabaretduo Yentl en de Boer viert op woensdag 17 juli 2024 zijn 10-jarig bestaan met de lancering van hun nieuwe album Alles is nog mogelijk en de première van de gelijknamige concerttour in Caprera Openluchttheater. Het programma Alles is nog mogelijk is tot en met september 2024 te zien in openluchttheaters en concertzalen in het hele land, waaronder TivoliVredenburg, Het Concertgebouw en Amare Den Haag.

Vorige week werd bekend dat het lied Het juiste pad is genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs 2023. Het nummer zal ook op het nieuwe album staan en gespeeld worden tijdens de voorstelling Alles is nog mogelijk.

Alles is nog mogelijk

Alles is nog mogelijk is het vijfde album van Yentl en de Boer. Hun teksten zijn scherp, ontroerend, ontzettend grappig en ze werpen altijd een liefdevolle blik op onze worstelingen met het mens-zijn. Bijgestaan door fantastische muzikanten bewandelen ze hun totaal unieke lijn tussen elektronische popmuziek en semi-akoestische theatermuziek. Hierin blinken zij als geen ander uit, met een afwisseling van humor en ontroering.

Tien jaar Yentl en de Boer

Yentl Schieman en Christine de Boer maken sinds 2014 muziek en theater als het muzikale cabaretduo Yentl en de Boer. Yentl en Christine leerden elkaar kennen op De Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie in Amsterdam, waar ze in 2009 afstudeerden. Samen maakten ze 6 theaterprogramma’s waaronder het meest recente (2022-2024) Modderkruipers waarvoor ze de Poelifinario voor beste kleinkunstprogramma wonnen.

Yentl en de Boer staan aan de top van de Nederlandse liedkunst. In 2013 wonnen ze de jury- en publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival en voor de liedjes Ik heb een man gekend en Het is begonnen ontvingen ze de Annie M.G. Schmidtprijs 2014 en 2020 voor het beste theaterlied van het seizoen.

Bekijk de volledige speellijst op www.yentlendeboer.nl

Foto credits: Marie Wanders