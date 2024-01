Feature: WEGENS SUCCES EXTRA VOORSTELLING 'MUSICAL WINTER NIGHT' TOEGEVOEGD!

Vanwege de overweldigende vraag en de snelle uitverkoop van de reguliere voorstelling kondigt de Nathan Markuszower Theaterproducties i.s.m. Theater Kunstlinie in Almere met groot enthousiasme een extra toegevoegde voorstelling aan van de betoverende musicalavond "Musical Winter Night".

Deze extra voorstelling zal plaatsvinden op zondag 28 januari om 18.00u, en biedt een unieke kans voor liefhebbers om alsnog aanwezig te zijn. De reguliere voorstelling was binnen een 72 uur volledig uitverkocht, wat de grote populariteit van het evenement onderstreept. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven te genieten van deze bijzondere avond, is besloten een extra voorstelling toe te voegen.

Kaarten voor deze extra voorstelling zijn vanaf nu verkrijgbaar voor slechts €10,- per ticket via de website van het theater: https://kunstlinie.nl/programma/musical-winter-nights/

Sterrencast

De cast bestaat uit diverse musicalartiesten die hun sporen al meer dan verdiend hebben. Tessa Sunniva van Tol was eerder te zien in hoofdrollen in Tarzan en Anastasia, Anne Appelo was te zien in The Lion King en The Bodyguard, Esmée Dekker won onlangs nog een Musical Award voor haar rol in Grease en speelde o.a. in Evita en My Fair Lady. David van den Tempel kennen we uit de musical Soldaat van Oranje en Titanic. Shay Lachman was een van de halve finalisten van het TV-Programma Op Zoek naar, speelde in de musical Disney’s Aladdin en repeteert momenteel voor de musical Jesus Christ Superstar.

Daarnaast kent de productie een groot koor bestaande uit een select gezelschap aan musicalamateurs uit Almere.

Nationaal Theaterweekend

Het Nationaal Theaterweekend is een jaarlijks evenement in Nederland waarbij theaters door het hele land diverse voorstellingen en gratis activiteiten aanbieden om het theater te vieren. Tijdens dit weekend kunnen mensen van alle leeftijden en achtergronden voor slechts €10,- genieten van een breed scala aan voorstellingen, van muziek en dans tot toneel, musical, klassiek, cabaret en jeugdtheater. Het is een uitnodiging voor zowel vaste als nieuwe bezoekers om tegen een aantrekkelijke prijs het diverse aanbod van het theater te ervaren en te genieten van een unieke belevenis. Tickets voor de nieuw aangekondigde voorstelling van de ‘Musical Winter Night’ zijn slechts €10,- per stuk.

Voor meer informatie en kaartverkoop, bezoek https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2284125®id=147&articlelink=https%3A%2F%2Fkunstlinie.nl%2Fprogramma%2Fmusical-winter-nights%2F.?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1

Foto credits: Alisia Velings