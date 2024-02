Feature: VIGGO WAAS KRIJGT ROL IN MUSICAL DE MAN VAN LA MANCHA!

Viggo Waas speelt vanaf deze week de rol van President en herbergier in de musical De man van La Mancha. Hij gaat de rol delen met Stefan Rokebrand die al sinds de première in de musical over Don Quichot (gespeeld door Huub van der Lubbe) speelt. Waas speelt zijn première op woensdag 21 februari in Martiniplaza in Groningen. Op deze avond zal ook Marisa van Eyle haar debuut maken in De man van La Mancha, zij neemt de rol van huishoudster, kapper en Officier van de Inquisitie over van Doris Baaten.

Viggo Waas

Viggo Waas (1962) is cabaretier, acteur, televisiemaker en schrijver. Met Joep van Deudekom, Peter Heerschop en later ook Eddie B. Wahr, vormde hij cabaretgroep NUHR. Samen met boezemvriend Peter Heerschop speelde hij onlangs de voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren, over de gevolgen van Viggo’s herseninfarct op hun onderlinge vriendschap.

Met NUHR toerde Viggo 30 jaar lang met veel succes door Nederland. In 2004 en 2016 ontvingen ze de Poelifinario voor het beste cabaretprogramma van het seizoen. In maart 2018 sloot de groep hun succesvolle carrière af met de voorstelling Alle 30 NUHR. Daarnaast is hij onderdeel van het gelegenheidscollectief De Ploeg, dat naast de andere NUHR-leden bestaat uit Han Römer, Titus Tiel Groenestege en Genio de Groot.

Verder maakte hij drie solotheaterprogramma’s: Verbruid (2008/2009), waarmee hij met band op tour ging, Cruijff en Pipo (2016) en De meestervoorspeller. Daarnaast speelde hij in diverse theaterstukken bij het Noord Nederlands Toneel en het Zuidelijk Toneel, waaronder Wachten op Godot, De Driestuiversopera en To be or not to be. Onder het grote publiek is Viggo bekend geworden door zijn wekelijkse optredens in het VARA-programma Kopspijkers. Viggo speelde daarnaast in diverse films en series. Hij bracht twee CD’s uit (Verbruid en Viggo zingt over), het jeugdboek Een tas vol linkerschoenen, de verhalenbundel Viggo drijft over, de roman Dordogne en vorig jaar samen met Peter Heerschop Infarct.

De man van La Mancha

Huub van der Lubbe speelt de hoofdrol in de musical De man van La Mancha van de Theateralliantie. De musical, gebaseerd op het wereldberoemde boek van Miguel de Cervantes, vertelt het aanstekelijke verhaal over de wonderlijke wereld van idealist Don Quichot. De voorstelling ging op 17 december 2023 in premiere en is nog tot en met 9 juni 2024 te zien in de grote theaters in Nederland.

www.manvanlamancha.nl