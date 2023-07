Feature: VERNIEUWEND THEATERCONCEPT OPENT IN AMSTERDAM: SCALA | FOODBAR & THEATER

In de Westerparkbuurt in Amsterdam heeft Scala | Foodbar & Theater haar deuren geopend. Scala combineert theater en horeca tot een one-of-a-kind ervaring. Elke avond spelen in Scala diverse voorstellingen van 20 minuten, meerdere keren op een avond in hun eigen zaaltje. Je kiest zelf hoeveel shows je ziet en voor, tussen en/of na de voorstellingen kan je genieten van eten en drinken in de foodbar. Scala is de vernieuwde en uitgebreidere versie van TapasTheater dat de laatste jaren furore maakte in Amsterdam Oost. Meer informatie over de programmering en om te reserveren www.scala-amsterdam.nl



Innovatief Theaterconcept

In 2019 won TapasTheater met dit theaterconcept de Nationale Cultuurmarketing Award voor meest innovatieve concept binnen de culturele sector. In Scala wordt dit unieke concept, dat naadloos aansluit op de behoeftes van deze tijd, uitgebreid met keuze uit meer voorstellingen op één avond en een uitgebreidere menu- en drankenkaart. Het flexibele format van Scala stelt bezoekers in staat om hun ultieme avond uit samen te stellen. Bij Scala kan je op één avond dineren, bijkletsen met vrienden én genieten van theater. Deze combinatie zorgt ervoor dat Scala een breder publiek trekt dan reguliere theaters; 40% van de gasten gaan niet naar andere theaters.



Artiesten

De programmering van Scala wordt met veel zorg samengesteld. Elke avond spelen professionele artiesten voorstellingen van 20 minuten in diverse genres: van cabaret tot toneel en van musical tot spoken word. De afgelopen jaren hebben 250 artiesten gebruik kunnen maken van dit podium. Lisa Ostermann speelde drie voorstellingen die de basis vormde voor haar winst op het Leids Cabaret Festival. Afgelopen seizoen tourde ze met haar eerste avondvullende voorstelling door heel Nederland. Merol experimenteerde voor het eerst met haar muziek en vond haar eigen sound waar ze nu furore mee maakt in de grote Nederlandse en Vlaamse poppodia en festivals. Andere jonge artiesten werden gescout door een impresariaat en gingen vervolgens op nationale tournee, zoals Milène van der Smissen met 'Voor mijn part Dolly', of kregen n.a.v. hun optreden een hoofdrol in een landelijke productie, zoals Lisse Knaapen in 'In het licht' een voorstelling gebaseerd op de autobiografie van Karin Bloemen, met muziek van Ellen ten Damme. Scala kan met meer zaaltjes, t.o.v. het oude TapasTheater, nog meer artiesten een vliegende start van hun carrière bieden.



Nieuwe naam

TapasTheater is opgericht in 2018 en is de afgelopen jaren een begrip geworden onder jonge theatermakers en haar bezoekers. Desondanks heeft ze besloten haar naam te wijzigen naar Scala. Met de uitbreiding van de menukaart dekt ‘tapas’ de lading niet voldoende meer. Scala refereert tevens aan het brede en uitgebreide horeca- en theateraanbod.



Over Scala

Adres: Van Hallstraat 286, 1051 HM Amsterdam Telefoonnummer: 020 7793306

Website: www.scala-amsterdam.nl