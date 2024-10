MAMMA MIA! THE PARTY 10 Weken Verlengd Na F-ABBA-lous Première

Enter Your Email to Unlock This Article



Het succes van Mamma Mia! The Party in de Rotterdamse Schiecentrale houdt aan. Na de grandioze première afgelopen vrijdag is er een ware run op kaarten ontstaan. ‘Het is voor het publiek SOS, als je hier naartoe wilt. Daarom is er besloten om extra shows toe te voegen.' Mamma Mia! The Party wordt met maar liefst tien weken verlengd.

‘Vanaf vandaag gaan er tien extra weken in de verkoop via de website.' laat producent Punch weten. Wie in december en januari nog naar Mamma Mia! The Party wil gaan, moet snel zijn. Er zijn nog maar enkele dagen beschikbaar. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze onvergetelijke avond mee te maken, is vanaf nu de kaartverkoop tot half april geopend.'

Afgelopen week is Mamma Mia! The Party in première gegaan in de Schiecentrale in Rotterdam. Een feestelijke en bijzondere show voor de cast, onder wie Horace Cohen, Wieneke Remmers, Kaj van der Voort, Jeannine La Rose en Belle Zimmerman, want het gebeurde in het bijzijn van bedenker/schrijver ABBA-icoon Björn Ulvaeus. De show werd na afloop door iedereen geprezen. Bekend Nederland was naar Rotterdam afgereisd en had enkel lovende woorden voor het optreden van de gehele cast. ‘Een ongekend feest dat je niet wilt missen,' was de meest gehoorde reactie.

In Mamma Mia! The Party bevindt het publiek zich op het Griekse eiland Skopelos waar de flamboyante restauranteigenaar Nikos, zijn vrouw Kate, Nikos' dochter Konstantina en Adam in diverse familieperikelen belanden. Behalve de hoofdrolspelers heeft Mamma Mia! The Party een uniek ensemble, dat de gehele avond tussen het publiek door zingt, speelt en de gasten het vier-gangen-diner serveert. Na afloop vindt er een spetterende afterparty plaats.

Meer informatie en kaartverkoop: www.mammamiatheparty.nl

