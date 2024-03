Feature: The Best of Musicals Op Zaterdag 29 Juni 2024 in De Ziggo Dome!

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Zaterdag 29 juni komt The Best of Musicals naar de Ziggo Dome in Amsterdam. The Best of Musicals belooft een onvergetelijke show te worden, waar musicals en concertbeleving samenkomen in een unieke en betoverende ervaring. De grootste musicalhits komen voorbij uit moderne klassiekers zoals Les Misérables, Wicked, Frozen en Sister Act; pop- & rockmusicals als We Will Rock You, Dreamgirls en Jesus Christ Superstar. Ook zijn er exclusieve previews uit nieuwe wereldhits als Dear Evan Hansen en nog veel meer. The Best of Musicals, met een groot live-orkest en spectaculair videodecor, neemt de bezoeker mee op een reis door de meest geliefde en iconische musicalnummers. Er zijn twee shows om 15:00 uur en 20:00 uur waarbij de nummers afwisselend in het Engels en Nederlands worden gezongen. Kaarten zijn nu te boeken via www.bestofmusicals.nl

De eerste sterren van de line-up zijn bekend

Willemijn Verkaik, René van Kooten, Gaia Aikman en Stars on Stage finalisten Michel Mulder en Susanna Klibansky zijn de eerste namen die hun opwachting maken tijdens dit groots opgezette musical spektakel in de Ziggo Dome. Voor het eerst sinds 10 jaar wordt de Amsterdamse pop- en rocktempel voor één dag het grootste theater van Nederland.

Willemijn, René en Gaia behoren tot de top van de musicalwereld. Willemijn speelde de hoofdrol van de groene heks Elphaba in Wicked in Nederland, Duitsland, op West End en Broadway. Momenteel speelt Willemijn in Duitsland de rol van Elsa in de musical Frozen. René van Kooten speelde hoofdrollen in vele musicals waaronder Les Misérables, Jersey Boys, Evita, Titanic en is momenteel te zien in Mamma Mia!. Volgend seizoen is René te zien als Shrek in de gelijknamige musical. Gaia was eerder te zien als Nala in The Lion King in zowel Nederland als op West End, in Tina Turner - de musical en schittert momenteel in de titelrol van Aida. Volgend seizoen gaat Gaia de rol van Leah Liebman spelen in 40-45 de Musical.

Michel en Susanna hebben de afgelopen maanden tijdens het populaire tv-programma Stars on Stage op RTL 4 kennis gemaakt met het musicalrepertoire en stonden beiden in de finale, waar Michel Mulder als winnaar uit de bus kwam. Dit is voor beiden hun eerste solisten rol in een musicalproductie.

MediaLane Live

MediaLane Live ontwikkelt en produceert live-entertainment met de focus op arenaformaat shows, onder andere in de Ziggo Dome Amsterdam en Rotterdam Ahoy. Zowel in eigen beheer als in samenwerking met een artiest, personality of merk. De succesvolle concertreeks Holland Zingt Hazes is inmiddels al 12 jaar lang te zien in de Ziggo Dome Amsterdam en André Hazes was afgelopen november terug met zijn eigen concert in Rotterdam Ahoy. Afgelopen december vonden er vier concerten van Disney100 in Concert plaats, een groot succes en de concerten krijgen dan ook opvolging in januari 2025. Eerder produceerde MediaLane Live onder andere Fiesta de la Vida met Barry Hay en JB Meijers, SpaceXperience Live met André Kuipers en The Christmas Showi.s.m. RTL Live Entertainment.