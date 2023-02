Feature: Stichting Theateralliantie Ontvangt 1.000.000 Euro Van Vriendenloterij Voor Ontwikkeling Nieuwe Theaterproducties!

Directeur Rosalie Mohr ontving vandaag in DeLaMar in Amsterdam een cheque ter waarde van 1.000.000 euro van de VriendenLoterij om grootschalige en reizende theaterproducties mogelijk te blijven maken en om een pilot voor een regionaal samenwerkingsverband op te zetten. Door de coronacrisis zijn veel theaters door hun reserves heen, waardoor zij minder risico's kunnen nemen bij het investeren in nieuwe producties. Deze bijdrage van de VriendenLoterij maakt het mogelijk dit toch te doen en geeft daarmee een impuls aan de ontwikkeling van de theatersector.

Rosalie Mohr, Directeur van Stichting Theateralliantie: "Wij als samenwerkende theaters zijn heel erg blij en verrast met deze bijdrage van de VriendenLoterij waarmee wij de komende jaren kunnen doorgaan met het maken van bijzondere en grootschalige theaterproducties. We hopen daarmee het bestaande publiek te blijven verleiden naar te theaters te komen en ook een nieuw en divers publiek te bereiken, want dat is waar we het uiteindelijk voor doen."

Stichting Theateralliantie

Stichting Theateralliantie is een samenwerkingsverband van 17 grote en middelgrote theaters in Nederland. Hierin treedt de Theateralliantie op als matchmaker tussen theaters en producenten, wat zorgt voor risico- en kostenspreiding en co-creatie. Op deze manier kunnen theaters zelf kwalitatief aanbod creëren dat aansluit bij de publieke behoefte. De Theateralliantie bracht eerder in succesvolle samenwerking o.a. de producties Fiddler on the Roof, Amadeus, Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, Diana & Zonen en Come from Away mogelijk. Dit theaterseizoen is Charlie and the Chocolate Factory en Wolfgang, het wonderjong te zien. Vanaf juni 2023 volgt Mozarts Zauberflӧte - the next generation in regie van Theu Boermans.

Jonne Arnoldussen, managing director van de VriendenLoterij: "Waar bezoekers inmiddels langzaam hun weg weten te vinden naar de theaters, merken we dat de coronacrisis een diep gat heeft geslagen in de reserves van die theaters. Dit komt de ontwikkeling van nieuwe producties niet ten goede. Met deze bijdrage geven we een noodzakelijke impuls, zodat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van al het moois dat theaters door heel Nederland te bieden hebben."

134,8 miljoen euro voor cultuur en welzijn in Nederland

De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt: onze verbondenheid met anderen en met onze kunst en cultuur. Dankzij 1,1 miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2022 opgeteld een bedrag van € 134,8 miljoen schenken aan 57 culturele partners en meer dan 3500 clubs en verenigingen.