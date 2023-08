Feature: SOY KROON EN DORIAN BINDELS SPELEN BROERS IN 40-45, DE MUSICAL!

Vandaag heeft Studio 100 de eerste namen bekendgemaakt van de acteurs die de hoofdrollen gaan spelen in de nieuwe grootse en spectaculaire Nederlandse musical 40-45. Soy Kroon en Dorian Bindels zullen in de huid kruipen van de broers Dirk en Louis Zegers. Daarnaast zijn ook de namen onthuld van Gaia Aikman en Niniane Everaert. Zij spelen de vriendinnen Leah Liebmann en Marie de Jong. De kaartverkoop voor 40-45, de musical is vandaag gestart via www.40-45.nl.

Vanaf september 2024 zal 40-45, de musical in Nederland te zien zijn. De voorstelling zal alleen in de Midden Nederland Hallen (Barneveld) worden vertoond. Eerder was deze musical in Vlaanderen te zien, die bezocht werd door bijna 800.000 bezoekers. Het werd daarmee de succesvolste musical ooit in België. Het was Joop Van Den Ende die producent Gert Verhulst overtuigde om deze unieke voorstelling ook in ons land te spelen.

Voor 40-45 wordt speciaal een theater neergezet. Om het verhaal vertellen is een innovatief concept ontwikkeld met rijdende tribunes. Het publiek zit zowel letterlijk als figuurlijk midden in de voorstelling en dat zorgt ervoor dat je helemaal wordt meegezogen in het verhaal. Daarnaast passeert er ook een echte trein door de zaal, zien we een brandend vliegtuig en zijn de toeschouwers te gast op een groot dansfeest met de swingende muziek uit de jaren ’40. Meer dan tachtig acteurs op de bühne zorgen voor een voorstelling die omwille van technische hoogstandjes niet gespeeld kan worden in een regulier theater. "We bouwen daarom een theater op maat naast het al bestaande evenementencomplex van de Midden Nederland Hallen, waar je deze immense productie straks op een unieke manier kan beleven", zegt Timo Kruft van de Midden Nederland Hallen. De bouw van het theater met grote foyer start op 28 augustus.

Dorian Bindels is blij dat Studio 100 hem de kans geeft om de rol van Dirk Zegers te vertolken. ‘Ik wilde heel graag een van de twee broers zijn’ laat Dorian weten. ‘Ik ben geïntrigeerd door verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Eerder mocht ik de hoofdrol in Soldaat van Oranje – de Musical spelen. Het is belangrijk om deze bijzondere verhalen te vertellen en door te geven aan een nieuwe generatie. De Tweede Wereldoorlog is een heel belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Dat mag nooit vergeten worden’. Dorian speelt samen met Soy Kroon. ‘Soy is waanzinnig goed. Hij kan als geen ander acteren en zingen. We gaan er een geweldige voorstelling van maken.’

40-45 vertelt het verhaal van twee broers die opgroeien in een hecht gezin in Rotterdam. De broers Dirk (Dorian Bindels) en Louis (Soy Kroon) worden met een jaar verschil geboren en groeien op in een warm en liefdevol gezin. Ze worden hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken. Totdat de Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid uitbreekt. Na het bombardement van Rotterdam kiezen ze elke een andere kant van de strijd.

Kaartverkoop is vandaag gestart via www.40-45.nl