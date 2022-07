Feature: Remko Vrijdag Speelt Willy Wonka In Musical CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY!

Acteur Remko Vrijdag zal de hoofdrol van Willy Wonka gaan vertolken in de musical Charlie and the Chocolate Factory, een spectaculaire musical vol prachtige nummers, een oogstrelend decor en geestig herkenbare personages. In het wereldberoemde verhaal van Roald Dahl is een grote rol weggelegd voor het mysterie rondom het personage Willy Wonka en zijn chocoladefabriek. Na West End & Broadway presenteert Stichting Theateralliantie deze meeslepende musical nu voor het eerst in Nederland, in de regie van Jasper Verheugd. Charlie and the Chocolate Factory gaat op zondagmiddag 11 september 2022 in première in DeLaMar en zal van eind augustus 2022 tot en met begin maart 2023 te zien zijn in de grote Nederlandse theaters.

'Ik voel mij ongelooflijk vereerd en heb ontzettend veel zin om de rol van Willy Wonka te mogen gaan neerzetten. Na twee jaar van uitstel alleen nog maar meer eigenlijk! Het is zo'n iconisch figuur en spreekt zó tot de verbeelding van generaties kinderen en volwassenen. Wat mij betreft staat qua 'bucket list-materiaal' alleen Sinterklaas hier nog boven.' Remko Vrijdag



Gouden ticket-actie i.s.m. Johnny Doodle

Nederlands chocolademerk Johnny Doodle ontwikkelt speciaal voor de musical een échte gouden ticket-actie waarbij de gelukkige vinders allerlei mooie prijzen kunnen winnen, waaronder natuurlijk een rondleiding door de chocoladefabriek van Johnny Doodle. De chocoladerepen in de smaken Milk Salted Peanut & Caramel en Milk Fudge & Brownie, waarin mogelijk een gouden ticket te vinden is, zijn vanaf september verkrijgbaar bij Jumbo, Plus en Coop. Meer informatie: www.charliedemusical.nl/johnnydoodle

Remko Vrijdag

Remko Vrijdag richtte tijdens zijn studie aan de Amsterdamse Kleinkunstacademie samen met zijn klasgenoten Diederik Ebbinge en Rutger de Bekker kleinkunstgroep 'De Vliegende Panters' op. Daarna was hij nog op het toneel te zien bij o.m. het Ro Theater en in musicals zoals Dromen... zijn bedrog en Into the woods. Ook vormde hij gedurende 3 seizoenen een theaterduo samen met Martine Sandifort. Op televisie was hij o.a. te zien in Het Klokhuis, Cojones en Nieuw Zeer. Ook speelde hij in films waaronder Gooische Vrouwen, Dolfje Weerwolfje en Alles is familie.

Overige castleden o.m. Debbie Korper, Rein Hofman, Anne-Marie Jung, Eva van Gessel, Stijn Westenend.



www.charliedemusical.nl

Foto credits: Margot de Heide